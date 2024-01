Jey Mammon, luego de que Nazarena lo tildara de "monstruo": "Se comió un palo sin darse cuenta"

En marzo del año pasado, luego de que se conociera públicamente que Lucas Benvenuto había denunciado en 2020 a Jey Mammon por presunto abuso sexual cuando él tenía 14 años de edad, Nazarena Vélez fue una de las primeras "grandes amigas" del músico que se mostró consternada y le soltó públicamente la mano. "Quiero que sepan que es muy doloroso enterarte de que querías un monstruo, que ayudaste entrar al medio a un pederasta", había lanzado la ex panelista de LAM.

Jey Mammon habló de los famosos que le soltaron la mano.

El tiempo pasó, el conductor supo sortear estos meses de angustia, reproches, críticas y repudio masivo, y volvió al teatro con un nuevo espectáculo que presenta desde el 26 de diciembre en el Teatro Zorba, de Villa Carlos Paz, de miércoles a domingo. Y para promocionar su show, Jey dialogó con Implacables (El Nueve) donde, entre otras cosas, se refirió a aquellas personas que le soltaron la mano. "Aprendí a no tomarme nada personal", dijo el humorista.

Consultado sobre cómo reaccionaría si se cruza con Nazarena Vélez en Villa Carlos Paz, el ex conductor de Morfi afirmó: "Hay muchísimos colegas con los que comparto temporada y con los que compartí todo este tiempo y sobre los cuales no hablo porque me han acompañado con muchísimo amor, por lo tanto no hablo de nadie en particular. Obviamente si me la cruzó la saludo como he saludado a todos los que me crucé este así que no tengo mucho más para decirte".

En ese momento, Susana Roccasalvo tomó la palabra y le aseguró a Jey que durante los malos momentos son muchas las personas que se abren y te "abandonan", a lo que el músico retrucó: "Sin dar nombres te voy a decir algo, hay gente que me pidió disculpas. Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña... aprendí a no tomarme nada personal porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas".

Y siguió: "Después cada uno actuó como quiso y como pudo, algunos como quisieron también no, porque vos me podés mandar un mensajito o podés hablar a cámara que no es lo mismo. Entonces los que me escribieron personalmente actué de una manera y los que hablaron a cámara cosas que se dirimen en la tele, otras que se dirimen personalmente... pero lo que se comieron un palo sin darse cuenta yo no puedo enojarme con ellos porque después vinieron y me pidieron disculpas".

Según Jey, algunas de las personas que le soltaron la mano con el tiempo se dieron cuenta que "se habían comido un garrón". "La verdad que yo no tengo que ser un soberbio y decir ´no te perdono´. Está todo bien de verdad, lo digo sinceramente no creo que porque esto me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Más de un famoso me ha dicho ´hemos aprendido mucho con esto que te pasó´. Y otros no aprendieron nada, pero bueno cada uno tiene una postura y está todo bien".

Nazarena Vélez lo tildó de "monstruo" a Jey Mammon

A través de un video que había publicado en sus redes sociales, Nazarena había manifestado que la situación era "shockeante y paralizante" para ella. Al mismo tiempo, había expresado su angustia por haber dejado, muchas veces sin supervisión, a sus dos hijos a solas con Jey. Además, se había referido a Benvenuto y remarcó: "Creo en cada palabra de Lucas. Estoy segura que debe haber más Lucas, que por miedo o por dolor no se animan a denunciar. El que la hace una vez, lo hace varias veces".