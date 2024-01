"Ridícula, irrespetuosa y maleducada": arde la interna entre Juli Poggio, Zaira Nara y el hermano de Tini

Julieta Poggio es una personalidad muy solicitada desde que salió de la casa de Gran Hermano, ya que aunque no ganó el certamen de la casa más famosa del mundo, brilla como bailarina, actriz y modelo. Soltera y en Punta del Este, la ex "hermanita" disfruta de la playa y de pasar el tiempo al aire libre junto a sus amigos y a Marcos, su amigo y ganador del show. Sin embargo y a pesar de que la vincularon más de una vez con Francisco Stoessel, el hermano de Tini, Julieta se confiesa en dialogo con la Revista Caras: "Antes me costaba mucho estar sola, ahora no tengo tiempo de prestarle atención a nadie que no sea yo misma. Y está bueno".

Julieta Poggio

Aunque negó haber estado con él, la bailarina fue invitada al stream que el hermano de la cantante conduce con Zaira Nara y pegó un faltazo que enojó a la producción y al mismo equipo que conducía el programa.

Según pudo saber Juan Etchegoyen, la escandalosa versión de la historia incluye una Zaira muy disgustada: "Hay un lío bárbaro con Julieta Poggio en Punta del Este y te voy a contar todo lo que me dijeron personas que trabajan en el stream de Fran Stoessel, están re calientes. Julieta había quedado con la producción de La casa del Streaming visitarlos hoy y nunca llegó, avisó a las 7 de la mañana que no iba a ir", dijo.

Según el periodista, la producción del programa describió a Poggio como una "una ridícula, irrespetuosa y maleducada" y ese comentario llegó a oídos de Zaira Nara, Fran Stoessel y Lizardo Ponce, quienes expresaron su malestar al respecto.

Fran Stoessel

Sin embargo, Julieta no faltó al programa de streaming por el hermano de Tini, como se rumoreaba, sino que, según Etchegoyen, "El romance está a full y a ella no le copaba ir en este contexto". Por otro lado, Poggio reaccionó a la historia de Ángel de Brito donde comentó que ella dejó plantada a la producción y usó el apodo que utilizan los haters para referirse a ella: Poppogio. La modelo, le envió un mensaje directo y se quejó: "Qué feo Ángel que hayas compartido con ese apodo, no da".

"La verdad no lo pensé. Me dijeron los streaming: 'popoggio nos cagó y no vino'. Y me quedé con con eso, le tendría que haber puesto comillas. Tiene razón @poggiojulieta. Mis disculpas y la aclaración", se disculpó públicamente el conductor de LAM.