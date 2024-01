Qué se sabe sobre la salud del "Pocho" Lavezzi: rumores de sobredosis y episodios violentos

Las miradas se volvieron a posar sobre la salud mental de Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, luego de que el sábado 6 de enero (17 días después de que se quebrara la clavícula de una forma que todavía se desconoce) trascendiera que el ex delantero había sido internado por sobredosis en la Clínica Dharma, especializada en recuperación de consumo compulsivo de sustancias.

"'Pocho' Lavezzi, trasladado a una clínica especializada en salud mental en Boedo. Le firmó un consentimiento a su familia para ser internado y hacer un tratamiento", decía azorado el periodista de TN Pablo Gravellone. "Tiene un cuadro de sobredosis que lleva y obliga a que la familia y las personas allegadas tomen cartas en el asunto", había informado horas antes Luis Ventura por la pantalla de América TV.

Ezequiel el "Pocho" Lavezzi

Los rumores se habrían constatado por supuesta información que llegó desde la comisaría Vecinal 14 B, desde adentro dejaron trascender el rumor de que el ex futbolista estaba "agresivo" y que por esa razón había pedido asistencia de los oficiales policiales.

Según comunicaron desde ahí, tuvieron que ayudar a calmar al futbolista que no quería asistir al centro de salud mental. De acuerdo con esta línea de difusión, pudieron tranquilizarlo para que se interne y hasta dejaron trascender que el mismo "Pocho" le había firmado el consentimiento a su entorno para poder internarse, tal cual lo dicta la nueva ley de Salud Mental.

La última publicación del "Pocho" en redes

Claro que el país se estremeció de dolor al encontrarse con estas noticias sobre uno de los jugadores más queridos de la Selección argentina. Sin embargo, horas después de haber trascendido la terrible noticia, fue Tomás Lavezzi, hijo del jugador quien se vio obligado a salir a dar explicaciones. Para sorpresa de todos, Tomás negó que su papá esté en condiciones de agresividad y desmintió rotundamente que haya tenido un episodio de sobredosis. Como es usual en el joven, explicó todo a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram: "Mi papá se encuentra bien y en tratamiento", fue contundente y agregó: "Dejen de inventar cosas que no son verdad".

El posteo de Tomás Lavezzi

Además, le habló muy sinceramente a los medios de comunicación que replicaron las gravísimas noticias sobre la salud mental de su padre: "No tienen ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen", tiró la bomba y se fue.

El 20 de diciembre cambió la vida del "Pocho"

Si bien Tomás dejó claro que el ex delantero no tuvo una sobredosis, se cae de maduro que su salud mental pende de un hilo. Fue el 20 de diciembre cuando se conoció que había sido internado en el Sanatorio Cantegril en compañía de su novia. Los motivos por los que llegó hasta ahí son bastante confusos. Todo habría empezado en Punta del Este, en una fiesta con amigos y familia.

El "Pocho" junto a sus compañeros de la Selección

Según la versión oficial de la policía: "El día 20 diciembre próximo hora 05:00 concurre móvil policial a Arenas de José Ignacio, Jurisdicción de seccional donde solicitan apoyo", empieza el parte policial y sigue: "Al arribo del móvil se encontraba Ezequiel Iván Lavezzi lesionado siendo atendido por móvil de la Emergencia Dr. Agustini el cual diagnostica fractura de omóplato trasladándolo al Sanatorio Cantegril".

Lo más importante del texto y lo que todavía no se pudo constatar es por qué estaba tan lesionado: "Se desconoce al momento cómo se realizó la lesión, el mismo se encontraba en una fiesta".

Sobre este punto hay dos hipótesis: la primera comunicada por la misma familia de Lavezzi es que se cayó y producto de ese golpe, se fracturó. La segunda hipótesis que se maneja tiene que ver con que el "Pocho" estaba bajo el efecto de estupefacientes y que discutió con un familiar; el asunto se habría puesto agresivo por lo que tuvieron que reducirlo para sacarle un cuchillo que tenía en sus manos. Al hacerlo, se habría fracturado la clavícula.

Horas después fue trasladado a Argentina para continuar su recuperación junto a su familia y amigos. En ese momento, Yanina Latorre había dejado trascender que su traslado no había sido nada fácil pues estaba "agresivo" y "no se quería internar"; esta versión no es oficial ni está confirmada por la familia.