Jimena Barón cruzó a Homero Pettinato por la polémica foto de su cuerpo: "Si no tenés nada contra mí, no me nombres"

Jimena Barón volvió a estar en el ojo de la tormenta por un tema que la persigue hace años y que, lamentablemente, cada vez que intenta aclarar, oscurece: los cuerpos hegemónicos. Hace tiempo que la "Cobra" decidió mostrar otra faceta de su vida que se define en el entrenamiento, la buena alimentación y en base a eso, buscar llegar a un objetivo en específico pero en varias ocasiones, brindó mensajes "peligrosos" para la sociedad que le pasaron factura.

Hace un tiempo que la cantante comenzó a mostrar su vida cotidiana a través de sus redes sociales inclinándose por el entrenamiento y la buena alimentación para obtener el cuerpo que a ella le gusta y a raíz de eso, brinda diversos mensajes motivacionales para que sus seguidores puedan seguir por el mismo camino que está ella.

Sin embargo, hace dos semanas pisó quizás un palito que podría haber evitado porque después de mucho tiempo de no estarlo, volvió a estar en el ojo de la tormenta centrado en el mismo tema que la persigue hace años. Es que, tras regresar de sus vacaciones, posteó una imagen en su cuenta oficial de Instagram mirándose al espejo, mostrando todo su cuerpo, su abdomen y su delgadez, junto a un mensaje que rezaba: "Una que se va a poner buena entrenando este año".

Esa misma frase despertó el repudio por dejar expuesto que promueve que su cuerpo hegemónico no "está bueno", en un país en el cual gran parte de la sociedad tiene problemas alimenticios por querer cumplir con los "rasgos de belleza" que impone sin dudas el machismo. Después de aquello, realizó un descargo defendiéndose y aclarando que para ella "estar buena" es trabajar mucho más en su cuerpo.

Rápidamente todos sus dichos junto a esa imagen se volvieron virales y tendencia en Twitter (X) y todo se agrandó mucho más cuando Homero Pettinao brindó una opinión al respecto en Olga, en la cual aseguró que la actitud de Jimena no es "promover" el "orgullo" que le da su cuerpo, sino que seguir instalando la "hegemonía". Además, aseguró que su discurso trae consigo una "falsedad".

Claro está que no tuvieron que pasar muchos minutos para que aquella teoría se haga viral, pero más allá de la repercusión que tomó en las redes sociales, la madre de Morrison Osvaldo decidió patear la pelota hacia afuera y no hacerse cargo de si impulsa o no la "hegemonía". No obstante, estaba más que claro que en algún momento le iba a tocar hacerse cargo de lo publicado y sucedió en una breve nota que brindó ante Intrusos.

Mediante un evento al cual la ex Casi Ángeles asistió, un periodista de América se le acercó y le consultó sobre qué la llevó a volverse a posicionar como foco para hacer hincapié en las recetas de las nutricionistas, los cuerpos, la alimentación de las personas y sobre todo cómo se ve un cuerpo trabajado sin referirse explícitamente a lo hegemónico.

Ante eso, la ex pareja de Daniel Osvaldo, respondió: "Yo dije que estoy cansada de que compartan fotos de cuerpos de minas, porque el 80% son mujeres, y de que se opine todo el tiempo" y subrayó: "Hay que ser un poco consciente de los espacios que uno genera en las redes sociales porque ahí abajo, en ese espacio, hay un lugar donde la gente habla".

En referencia a aquellos espacios que se utilizan para hablar bien o mal sobre cuerpos ajenos, indicó: "Uno siempre está tirando para que digan ciertas cosas y estoy cansada de ver cuerpos de colegas, de minas, el cuerpo mío con un espacio ahí abajo para que el que quiera diga lo que se les canta. Me parece que hay que cortar con eso, creo que ese fue mi mensaje".

En esa misma línea, fue consultada sobre la polémica foto de "ponerse buena" y el descargo que hizo Pettinato, al cual aclaró que "no lo consume" pero que se enteró de sus dichos porque "se lo dijeron" y que tiene una opinión formada sobre aquel discurso en donde el influencer comenzó diciendo que "no tiene nada en contra de Jimena".

"Cuando no tienen nada contra mí, mejor no me nombren y den una opinión general que es más fácil de que parezca que no es contra mí porque si me nombrás, parece que fuese contra mí", disparó sin ningún tipo de problemas y remarcó: "Yo soy una mina que entreno, como espectacular, trato de ayudar a la gente que me sigue que tomen agua, que compren barato pero que coman bien, soy bastante buen ejemplo te diría".

Agotada por ser siempre el centro de la polémica cuando se habla de cuerpos, explicó: "Yo salí a decir 'che, basta. No hablen de mi cuerpo' y acto seguido, todo el mundo hablando de mi cuerpo. Es un tema medio vintage". Para concluir, agregó: "Está perfecto opinar, pero me parece que particularmente con el cuerpo de las minas es un tema que ya habría que aprender que ya está, bastante presión tenemos con ser mujeres como para que encima opinen tanto".