Jimena Barón incomodó a todos los ricoteros en Olga: "No voy a fingir"

Jimena Barón suele ser muy transparente con todas sus posturas y actitudes. Desde que se vistió de "La Cobra", dejó de fingir para agradar a todos, para comenzar a mostrarse tal cual es en las redes sociales y en todos los programas que la invitan. Fue así que por ser fiel a su esencia, los viewers de Olga lanzaron una lluvia de críticas hacia ella por su participación en el programa "Soñé que Volaba", cuyo especial fue de un tributo gigante a Los Redondos.

Jimena debutó como con conductora del streaming el 22 de abril y ya está en vuelta en una polémica por haber atravesado todo el programa prácticamente sin emitir ninguna opinión sobre las bandas que se acercaron a tocar en el canal, con un público especial que con bandera y pogos disfrutaron de la jornada.

Jimena Barón

Desde Lula Bertoldi, Gaspar Benegas, Juan Carlos Baglietto, Benjamín Amadeo hasta German Tripa y Piti Fernández se plantaron en el escenario de Olga para cantar todos los himnos en el "día Redondo", que también tuvo e invitada especial a Julieta Poggio, ex Gran Hermano, que hizo una coreografía especial junto a Caro Pardíaco para toda la audiencia.

Sin embargo, todo este show no le divirtió a Jimena y comentó que ella no conocía mucho la banda, sino que prefería escuchar a cantantes pop e incluso le mandó un saludo a su colega, Emilia Mernes: "¡Aguante Emilia!", lanzó en medio de la mesa que compartía con músicos del rock e integrantes de la banda del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Este comentario provocó que los fanáticos de la histórica banda de rock nacional se manifestaran en contra de "La Cobra" y volcaran su enojo en los chats de la transmisión de Twitch de Migue Granados y en X (antes Twitter), que no tardó en llenarse de memes referidos al tema.

Al final del programa, al verse envuelta en una polémica y que había comenzado a ser tendencia, Jimena decidió levantar la voz: "Para que no digan que no laburo. Si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo", dijo.

El tweet de Jimena agradeciendo luego del programa

"No va a pasar, estoy acá con todo mi respeto aprendiendo cosas y escuchando canciones con unas versiones hermosas, con el chelo", expresó Jimena con todo su respeto a quienes se apersonaron al canal de streaming para tocar los clásicos de Los Redondos.

Una hora más tarde de su descargo, la cantante compartió algunos de los memes que los fanáticos de la banda hicieron sobre ella para ponerle humor a la situación e incluso le agradeció a los ricoteros por esta masterclass sobre la música argentina: "Los quiero ricoteros, gracias por la clase y la paciencia", escribió Jimena para terminar de cerrar el ida y vuelta con los fanáticos de la banda, sin olvidar poner un gran corazón rojo en su publicación.