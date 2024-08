Joel no se esperaba esto de "sus hijos" con Cata Gorostidi

La semana pasada Joel Ojeda y Cata Gorostidi anunciaron lo que todos sus fanáticos sospechaban. Con su noviazgo oficializado y con una mudanza de por medios, los tortolitos presumen su amor a diario y muestran el lado B la de convivencia. Fue el tripulante de cabina, quien el lunes mostró, a través de su cuenta personal de Instagram, lo que conlleva salir con la mediática.

"Le dije que sí. Somos novios. Y nos mudamos juntos", escribió la ex hermanita en redes sociales para confirmar su noviazgo ante el ojo público. Un posteo de la pareja con llaves del nuevo departamento en mano, el cual superó los 200 mil me gusta y en el que algunos de sus ex compañeros de Gran Hermano la felicitaron por el paso que decidió dar.

Cata Gorostidi y Joel dan un nuevo paso en su relación

Recientemente, a través de historias, Joel mostró su intento de relajar unos minutos en el sillón de su hogar. Sin embargo, esto le fue imposible debido a que los perros de Cata no le permitieron. Con besos y encima de él, los animales pedían ser mimados. Las imágenes revolucionaron las redes sociales y nos fanáticos de la pareja no tardaron en reaccionar.

A través de Twitter, una usuaria volvió a compartir el video: "Joel solo quería estar de novio con Cata pero no se dio cuenta que en el contrato venía ser padre de 3 ticos y una gata", agregó. Muchos cibernautas se unieron a opinar y fue allí cuando una de ellas reveló un dato clave que podría afectar la convivencia de la oreja: "Y encima él es alérgico a los gatos."

La mediática admitió ser gran protectora de "sus hijos" perrunos. Es por esto, que cuando puede asiste a los programas con ellos, donde además los lookea con diferentes abrigos. Fue en una oportunidad televisiva que una marca de alimentos se comunicó y le ofreció un año del producto gratis: "¿Saben qué voy a hacer? se lo voy a regalar a la protectora de Santa Fe", reveló Catalina y los conductores del programa se emocionaron.

El gesto fue a partir de que gracias a su pasar económico puede comprar su propia comida y decide ayudar a quienes no.

Cata Gorostidi y el amor por sus animales

Lo cierto es que el azafato se ganó el cariño de los animales de su novia, ya que es el encargado de cuidarlos cuando Cata Gorostidi se encuentra cumpliendo con sus responsabilidades laborales. Además de las sesiones fotográficas para la plataforma Divas Play, la santafesina está al frente del stream donde se debate acerca de Gran Hermano Chile.

Sobre la publicación de sus fotos subidas de tono, la pediatra admitió: "Me encantó la idea de Divas para romper con los prejuicios y por amarme a mí misma". Lo cierto es que su pareja, acompaña a la modelo en cada decisión y comenta todas las fotos que ésta publica en sus redes sociales.