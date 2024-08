La China Suárez deja atrás a Rusherking y apunta a la reconquista de otro ex novio

Mientras las miradas están puesta en su vida amorosa, la China Suárez disfruta de unas divertidas vacaciones en los parques de Disney junto a sus hijos, Rufina, Amancio y Magnolia. Los pequeños de la familia conocieron a los personales del emblemático canal, pero la adulta también saca su niña interior y se alegra por las atracciones. En las últimas horas, la mediática realizó un movimiento en redes sociales que despiertan nuevos rumores amorosos.

Desde su separación con Rusherking, la ex Casi Ángeles no hizo pública ninguna relación. Aunque se mostró en público con Lauty Gram, con quien se aseguró que salían, nunca se pronunció sobre aquella relación, así como tampoco de los múltiples nombres con los que la vincularon, entre los que se encuentra Marcos Ginocchio, ante último ganador de Gran Hermano, quien en los últimos días aclaró que solo mantiene una relación con la modelo.

China Suárez disfruta de sus vacaciones en Estados Unidos

Finalmente, la China apunta al pasado y fue descubierta por los cibernautas. Recientemente, volvió a seguir en Instagram a un modelo con el que mantuvo un romance, y este devolvió el follow. Pero aquello no fue todo, ya que además hubo intercambios de "me gusta" en las publicaciones. Se trata del brasileño Marlon Teixeira, con quien estuvo en el 2015 .

La cantante dio like a un post de Marlon subido ya en mayo de este año, en el cual se lo ve caminado por París y posando junto a la Torre Eiffel con un efecto en blanco y negro.

La China Suárez volvió a seguir en Instagram a su ex pareja

La historia de amor entre los ex tortolitos nació en New York, lugar donde se conocieron cuando la actriz se encontraba junto a su amiga Agustina Córdova. Por las distancias, el vínculo siguió por redes sociales, con intercambios de "me gusta" y diversos comentarios, tal como pasó en los últimos días.

Luego de varias reacciones en las plataformas, fue el modelo quien blanqueó su relación en aquellos años: "Si se va a hacer, que sea con amor", escribió en la primera fotografía que compartieron juntos, en Praia Brava, localidad ubicada en Florianópolis.

Uno de los románticos viajes de la China Suárez y Marlon Teixeira

La mediática y Teixeira mantenían una relación a distancia, con reencuentros en distintos puntos geográficos, aquello fue desgastando la relación y una vez finalizada decidieron dejar de seguirse en todas las redes.

Además, la China Suárez negó rotundamente este romance. Fue en la entrega de los Premios Sur, en el momento de profundo éxito de la película Absurda, que se refirió a su relación con Marlon Teixeira : "Estoy tranquila, no estoy de novia, mi último novio fue David Bisbal, así que estoy tranquila". Mientras las miradas están en la situación sentimental de la actriz, ella hace oídos sordos a los rumores y críticas y publica diversas imágenes de su viaje.