Julia Mengolini la trató de "envidiosa" y Yanina Latorre explotó: "Lindo argumento de parte de una corrupta"

La pelea entre Yanina Latorre y Julia Mengolini viene de larga data. Es que la panelista de LAM no comparte las ideas políticas de la fundadora de Futurock y, siempre que puede asegura que durante toda la gestión kirchnerismo recibió pauta del Estado.

Latorre fue punto de crítica de Mengolini, que aseguró que le tiene "envidia" por su carrera: "La obsesión que tiene conmigo la tilinga de Yanina se llama envidia. No encuentro otra explicación", había expresado la empresaria de medios en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también posteó: "No es que yo sea linda naturalmente y ella fue un orto de fea y compró la belleza con mucha guita y dolor, es que yo tengo corazón donde ella tiene un quiste de grasa".

El tweet de Yanina Latorre contestándole a Mengolini.

En este posteo, Mengolini tuvo varios comentarios que criticaron o bancaron su postura; sin embargo, poco después llegó a los ojos de la panelista de LAM, quien fiel a su carácter decidió responderle públicamente citando su tweet para que sus seguidores entendieran el contexto de su descargo.

"La desesperación por buscar prensa cuando te quedas sin pauta. Parásito del Estado", comenzó escribiendo Latorre, acusando nuevamente a la periodista de Futurock de haberse enriquecido a través del Estado. Pero esto ¡no se quedó ahí! Latorre disparó: "Igual reparemos en el argumento de la envidia y la 'belleza', lindo argumento de parte de una corrupta", respondió la panelista de LAM.

Yanina Latorre

Hubo varios comentarios, pero uno en particular llamó la atención de Mengolini: "Julia, te sigo, me gusta como pensas. Pero esta pelea con la nada de Yanina, me hace pensar que le das demasiada entidad al pedo, o por momentos que te gusta esto de estar en el mundo del chimento", comentó una usuaria arrobando a la periodista.

"Perdoname por no estar a la altura de tus expectativas, genia. Debería bancarme en silencio que Yanina diga lo que quiera sobre una campaña de socios con la que, entre otras cosas, vamos a construir un merendero en Moreno. Perdón, la verdad soy una cholula en esta época de crisis", respondió irónicamente Mengolini.

Julia Mengolini

Pelea de titanes

No es la primera vez que Latorre cruza a Mengolini en redes sociales; en otras oportunidades, le ha llegado a contestar a ella y a la ex legisladora porteña Ofelia Fernández: "¡Pedazo de lacras!", escribió furiosa.

"Estas dos infradotadas (por Julia Mengolini y Ofelia Fernández)... Pauteras y chorras", exclamó con violencia la panelista, que resaltó que tampoco se hacen cargo de su parte de apoyar al gobierno de Alberto Fernández.

Yanina Latorre.

Poco después de las elecciones que fueron ganadas por Javier Milei, la fundadora de Futurock le dedicó un tweet entero a Latorre, imitando el clásico formato de tweet de Mariana Nannis contra la panelista, escribiendo todo en mayúsculas "Yanina Latorre sos una terrible cornuda, mersa botinera".

"Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerme de enemiga no llega a ser un honor pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés más que alentarme", cerró la periodista, también en mayúsculas.

Mientras tanto, tranquila, Latorre citó el tweet y le respondió: "¡Cómo te calentaste, parda! Te salió la groncha agresiva de adentro. ¡Le decís cornuda a una mina y le decís botinera! ¿Y vos que sos? Fracasada porrera", cerró aquella vez.