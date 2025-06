Karina Jelinek destapó lo peor de Flor Parise, la tildó de "tóxica" pero después se arrepintió

Cuando parece que la farándula está en paz, todo resulta ser una ilusión. Si no es una nueva polémica en torno al WandaGate, surgen peleas clásicas entre panelistas o conflictos sentimentales que reavivan el drama. En ese contexto, el fin de semana pasado Karina Jelinek sorprendió en redes sociales con un misterioso posteo que desató fuertes rumores de crisis con su novia, Flor Parise. Aunque lo eliminó pocos minutos después, fue tiempo suficiente para que se viralizara.

"Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí ", escribió sorpresivamente la modelo en sus historias de Instagram. Fue Pochi, de Gossipeame, quien no dudó en replicar la captura del descargo que Jelinek decidió borrar: "La madrugada del sábado, tipo 3 am, Karina Olga subía esto a sus redes y después lo eliminaba. ¿Habrá o no habrá casorio?", publicó.

¿Karina Jelinek en crisis con su novia Flor Parise?

"Al mismo tiempo pensé si no habrá pasado algo relacionado con su pareja, Flor, y el ex, que es el que estuvo saliendo con Sabrina Rojas", agregó la panelista en su análisis.

Cabe recordar que hace días atrás, Pepe Ochoa, en LAM, confirmó que Rojas se separó de Gabriel "Lechuga" Liñares —ex marido de Flor Parise— a tan solo días de blanquear la relación: "Se separaron. (Sabrina) no se banca los reclamos de ella (Flor). Está infumable ", leyó el panelista en un chat que recibió de una fuente cercana a la conductora.

Los posteos que Karina Jelinek decidió borrar en cuestión de segundos

Más adelante, Pochi publicó un segundo posteo donde se veía a Jelinek posando como si nada junto a Parise y el estilista Kennys Palacios de fondo: "Ellas después se mostraron en sus redes como que no pasó nada, pero me cuentan que tienen una relación re tóxica ", comentó.

Pese a que la imagen sugiere que la pareja sigue unida, ni Karina Jelinek ni Flor Parise realizaron declaraciones públicas sobre el mensaje que encendió las alarmas, ni aclararon si los planes de boda siguen en pie. Por ahora, los fans de la modelo deberán estar atentos a sus redes para conocer nuevos detalles.