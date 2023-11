L-Gante rompió el silencio sobre su posible retiro de la música tras la victoria Milei: "Chúpenme bien ésta"

Cuando en octubre quedó por sentado que finalmente el próximo presidente de la Nación se definiría en un ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, muchos artistas comenzaron a tomar partido entre uno y otro, aunque la gran mayoría de los que alzaron la voz dentro de la música urbana, reggaetón y trap, lo hicieron por el candidato de Unión por La Patria.

Sergio Massa y Javier Milei en el debate presidencial

Sin embargo, las fake news no faltaron aprovechándose de la ocasión y cuando el líder de La Libertad Avanza ganó, muchas de ellas salieron a la luz en modo provocativo. Por ejemplo, al momento en que se dio a conocer la victoria, muchas personas aseguraron que La Joaqui confirmó que se iría del país, que Wos lo abandonaría también y que L-Gante dejaría de componer música.

¿Por qué razón? En teoría, los tres músicos habrían tomado aquellas decisiones por la contundente victoria del libertario de la cual ninguno se mostró a favor. No obstante, todo eso se volvió una especie de mentira insignificante que como cualquier mentira con patas cortas, terminó más rápido que tarde.

La Joaqui eligió la plataforma de Twitter para desmentirlo cuando una persona que se hace pasar por ella con el mismo usuario e imagen escribió "Chau país" y una bandera de Argentina. Ante eso, ella le respondió: "Che, podes dejar de usar mi identidad para tener difusión? Te lo agradecería y a los pelotudos que se creen que esta soy yo, por dios, obstrúyanse, yo jamás dejaría mi país. Amo mi tierra".

La Joaqui responde tweets desmintiendo una situación.

En cuanto a Wos, el rapero decidió mirar para otro costado y no hacerle caso a falsos rumores, ya que si bien él se expresó en varias ocasiones en contra de Milei, de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, jamás dijo que tomaría alguna decisión en caso de que el libertario asuma la presidencia.

Pero quien no quiso quedarse callado y salió con los tapones en punta fue nada más ni nada menos que Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, que aprovechó su cuenta oficial de Instagram y mientras le cortaban el pelo y le emprolijaban la barba para brindar su primer concierto en el Luna Park, realizó un vídeo en vivo señalando a todos aquellos que aseguraron que él se retiraría de la música tras la victoria del libertario. "Estoy re enojado y yo les voy a contar por qué", comenzó diciendo.

"Estoy re enojado, guacho. A mí me pasaron todas y me siguen pasando. Este año estuve 100 días en cana, trabajé una banda para terminar el año con algo que me haga sentir feliz que es el Luna Park y toda la gente que me está comentando si me voy del país o si voy a dejar de cantar, les voy a decir: primero, chupenme bien ésta... segundo, díganme o comprueben en qué portal, en qué medio de comunicación o en qué radio o programa de televisión yo fui y dije eso de que si no votaban a tal político o si no ganaba tal dejaba la música o me retiraba", manifestó con total indignación.

L-Gante

Negando rotundamente aquellos dichos, fue al punto seguro y pidió que todos aquellos que lo advirtieron le muestren las pruebas: "Quiero saber de donde salieron esas palabras que supuestamente dije yo. Esa fue la misma campaña sabiendo que lo que yo digo tracciona en las noticias y la gente se la cree, entonces crean esas noticias falsas para generar esas controversias, pero después... ¿Quién sale perjudicado? Yo".

En esa misma línea, dejó en claro que estuvo presente en varios lugares pero principalmente en dos que son muy conocidos por su ideología política a favor de Milei y que sin embargo, en ningún momento decidió hablar sobre algo que tenga que ver con las elecciones. "Estuve con (Eduardo) Feinmann, estuve en la mesa de Mirtha Legrand, en los lugares más piolas y jamás di una opinión de política, siempre fui neutral y siempre estuve haciendo música sin importar lo que digan y después vienen a saltar con esa..."

"Primero, si me voy del país es porque me voy hacer un show en otro lado y me invitaron y me pagaron el viaje y la estadía en el hotel para que yo vaya a cantar. Y si no hago música, es porque le estoy entrando a tu novia. Así que yo no dije eso en ningún lado, de última compruébenlo y de última, sacate la entrada y te espero en el Luna Park después. Los quiero, saludos al presidente", concluyó.