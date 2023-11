Pagni liquidó a Milei por su postura política: "Es un 4 de copas"

Tras las elecciones que dieron como vencedor a Javier Milei, que será en el presidente de Argentina por los próximos cuatros años, los análisis políticos sobraron de un lado y el otro del arco. Pero, sin dudas, el más llamativo fue el de Carlos Pagni, en su editorial llevada a cabo en su programa Odidea Argentina, en LN+. Durante su análisis, el periodista de La Nación fulminó a Milei, algo que hizo enojar a los fanáticos libertarios en las redes sociales.

Durante su análisis político en el nuevo mapa de poder, Pagni describió a Milei tomando una de las imágenes más icónicas del juego de naipes más popular de Argentina: el truco. En las cartas nacionales el valor más alto lo tiene el ancho de espadas y el más bajo lo tiene el 4 de copas. ¿Qué dijo Pagni sobre el presidente electo? Que es un 4 de copas.

Y para ello, utilizó diversas imágenes para analizar no solo sus dichos sino también su postura física. El conductor tomó, por ejemplo, la foto con Patricia Bullrich, que le sacaron la noche posterior a firmar la alianza con Mauricio Macri y el PRO, o cuando saluda a sus fans en alguno de sus actos. En todas las imágenes, el libertario lleva en sus manos o su celular, o el estuche de sus anteojos, o algún que otro objeto.

Milei con empresarios y las manos ocupadas

En su editorial, Pagni relató: "Gusta que no tenga los rasgos convencionales del poder. Y ahora les voy a mostrar algo que puede ser una observación absolutamente disparatada. Es mirar un detalle que dice mucho de la política". Y continuó: "Los invito a mirar estas fotos de Milei, mírenlo a Milei, acá está con Patricia Bullrich. Acá está saludando gente. Acá está solo".

Y siguió: "Posiblemente en el Congreso qué características tienen estas tres fotos siempre tienen cosas en la mano. Un cuaderno un estuche con lentes, mostremos las otras las que ya vimos, siempre hay algo en la mano. Les voy a decir qué significa esto para alguien que vive metido en la política como puede ser un periodista que observa la política es la imagen de un 4 de copas".

Milei festeja en el escenario

En el mismo sentido, afirmó: "Nadie poderoso lleva cosas en la mano y mire si no el resto de los políticos cuanto más asciende en el escalafón menos cosas en la mano porque tiene uno que le lleva los lentes otro que les lleva la valija, la valija en el buen sentido de la palabra, otro que le lleva el cuaderno, si es que lleva un cuaderno".

Para finalizar, dijo: "En el caso, por ejemplo de Massa, si uno lo ve llegar a más al coloquio de IDEA, una reunión de empresarios, viene con 10 subordinados. Eso es el poder. Yo no sé si ese esto es estudiado espontáneo, pero quien lo vea a Milei y subliminalmente dice este es un tipo común que no tiene quien le lleve las cosas y creo que en este detalle obviamente estoy tomando un detalle arbitrario, pero para tratar de condensar en ese detalle, lo que se puede filtrar subliminalmente está el atractivo de este hombre al que no le gusta o no le gustaría en teoría el poder".