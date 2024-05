L-Gante tuvo un enorme gesto con los niños internados en el Garrahan y aseguró: "Yo soy gentil"

El sábado cuando el atardecer caía, L-Gante y Támara Báez debieron llevar a su hija, Jamaica, al hospital Garrahan por diversos síntomas en su cuerpo, como dolores estomacales y temperatura elevada de fiebre, que le generaron un fuerte malestar a la pequeña de dos años.

Tras pasar más de 72 horas internada, los estudios revelaron que Jamaica atravesaba por un cuadro de dengue y ya se encuentra nuevamente en su hogar.

Familia completa: L-Gante, Tamara Báez y Jamaica

Sin embargo, dentro de todo lo malo que fue pasar más de tres días dentro del Hospital y viendo sufrir a Jamaica por su malestar, Elián Valenzuela sacó algo bueno y se le ocurrió una idea brillante: un gesto enorme -no sólo todos los niños que se encuentran internados en el Garrahan- con una nena que atraviesa a un tratamiento oncológico.

Con el cuadro de dengue confirmado y a la espera de que le den el alta a Jamaica, el cantante de cumbia 420 asistió nuevamente al hospital, acompañado por su madre Claudia Valenzuela y junto al novio de Tamara, Thiago Martínez, con un objetivo: sacarles una sonrisa a todos los niños que se encuentran internados peleando por su vida y luchando para salir adelante con tan corta edad.

L-Gante llevó cientos de regalos para los niños internados en el Garrahan.

L-Gante realizó un vivo en su cuenta oficial de Instagram viajando en su vehículo, con su madre al volante, y asegurando que estaba por hacer un "gran gesto". Mientras que los minutos corrían y las más de 11 mil personas lo escuchaban, confirmó sobre que se trataba la acción que estaba por llevar a cabo: una donación masiva de juguetes .

En ese entonces, mostró lo equipada que iba la camioneta en el cual en el asiento de atrás viajaban un amigo personal de él junto al novio de su ex pareja y un sinfín de bolsas repletas de juguetes. Además, en el baúl también contaba con más cajas y otras extremadas bolsas que sólo contenían obsequios para los pequeños ya sea desde pelotas de fútbol como muñecas y distintos objetos.

L-Gante enterneció a todos

Al llegar al Garrahan se topó con unos fanáticos que le pidieron fotos y le consultaron sobre el estado de salud de su hija: "Estoy acá porque pasé la noche en el hospital. Jami está super bien, vamos a ver si ya se va para casa", respondió. En ese entonces, una de las mujeres que estaba presente le pidió que por favor no volviera nunca más a la cárcel y él, entre risas le contestó: "Preso nunca más. Lo único que me falta es que me lleven preso por dar regalos".

Tras pasar aquella puerta, L-Gante continuó transmitiendo en vivo lo que estaba haciendo y mostró cómo se bajaron del vehículo, dentro del estacionamiento privado del Hospital con la cantidad de cajas y bolsas que se necesitaron a más de cinco personas para trasladar. "Para toda la gente que habla boludec... yo soy gentil", lanzó.

💣Bombita. L-Gante se mostró junto al novio de Tamara para dejar en claro que está todo más que bien y que no tiene ningún problema en fomentar una buena relación.

L-Gante viajó junto al novio de Támara, su ex, para repartir los regalos en el Garrahan.

Pero su bondad no llegó hasta ahí y no se resumió solamente en la entrega de los regalos. Mientras llevaba a cabo la transmisión online, comentó que había empezado hacer una colecta para una bebé de un año que está internada en el mismo centro de salud de su hija, pero con algo mucho más grave como lo que es un tratamiento oncológico. En esa misma línea, le pidió ayuda a sus seguidores asegurándoles que "entre todos" pueden ayudarla a juntar dinero para cubrir un nuevo tratamiento al que debe someterse.

Todo se dio porque la madre de la bebé le hizo llegar desde el hospital una carta a Tamara contándole la situación. En el afiche, les pidió ayuda con la recaudación para el tratamiento y explicó: "Es una hermosa nena de Santiago del Estero, actualmente paciente oncológica del Hospital Garrahan. El año pasado le diagnosticaron neuroblastoma de alto riesgo, es un tipo de cáncer maligno".