"La obesidad es una porquería": internaron a "El Gaucho" de Cuestión de Peso

Los límites éticos de la salud volvieron a verse interpelados durante esta primera semana de la tercera edición de Cuestión de Peso. Es que, Ernesto Cirilo Ayala, mejor conocido como "El Gaucho", debió ser internado por algunas complicaciones que generaron las úlceras que tiene en las piernas, a partir de una decisión del médico Adrián Cormillot.

"La obesidad es una porquería", lanzó el participante frente a las cámaras de El Trece que se acercaron a donde estaba internado. "A veces, mi señora me tiene que limpiar o atarme los cordones... Terminamos con estas enfermedades con los pies hinchados", había dicho antes, ante un compungido conductor como Mario Massaccesi.

El médico Adrián Cormillot y el internado Ernesto Cirilo Ayala, mejor conocido como "El Gaucho".

"Vos podés imaginar la pierna como si fuera un envase: si le ponés mucho adentro, finalmente se vence. La piel se vence y aparecen úlceras, más en una persona diabética como es él. Ya venía de arrastre con todo esto y decidimos internarlo para que pueda seguir en el programa", justificó Cormillot.

Luego, en un video que pusieron en el que se vio parte del tratamiento que lleva adelante "El Gaucho", este confesó que lo "están matando los dolores". Allí, quienes le realizaron las curaciones correspondientes ampliaron: "Estas son úlceras que, por lo que vemos, tienen que ver con la compresión que hace la panza sobre todo este drenaje linfático. Se acumula y cualquier cosa que él se rasque y se toque se termina lastimando".

También el deportólogo Ernesto Verón, parte del staff del programa, explicó cuestiones propias del padecimiento del participante. "Las personas como 'El Gaucho' se acostumbran a vivir con la enfermedad, lo naturalizan. Él esta mañana tenía la pierna demasiado inflamada y acá hay un proceso inflamatorio que se está agravando", diagnosticó. Los lamentos del correntino que llegó al programa para superar sus problemas de obesidad, fueron evidentes en la cara que puso cuando le explicaron que no iba a poder volver a su casa ese día. Allí el joven se sacó la boina y se mostró compungido y con gestos de dolor.

Ernesto Cirilo Ayala, mejor conocido como "El Gaucho" de Cuestión de Peso.

Otro de los que intervino fue el padre de Adrián, Alberto Cormillot. "Hace un mes, estaba peor, pero la idea es que no vuelva a esa situación y acelerar la cura para que él pueda participar del programa y hacer toda la actividad física", reveló el octogenario bailarín de tap. "Los microbios, una vez que entran en el cuerpo, se pueden quedar ahí o pueden desparramarse hacia otras partes del cuerpo. Pueden hacer una trombosis o una tromboflebitis. Realmente, puede complicarse mucho", detalló.

"Esta internación fue por indicación médica y es muy importante que la haga porque el procedimiento que se le hizo hoy genera mucho movimiento de tejidos. Él está estable, la internación es preventiva. Las curaciones son fuertes", amplió Adrián desde la clínica.

Ernesto Cirilo Ayala, mejor conocido como "El Gaucho" de Cuestión de Peso.

"Me siento bien, estaba muy asustado con el tema de las curaciones, porque yo comenté que me dolían mucho. Pero acá me atendieron diferente. Fue doloroso pero rápido, me dieron unas cremas que en otros lados no me habían dado. Ahora, estoy más tranquilo, me hablaron, vinieron acá y me tranquilizaron", reconoció "El Gaucho", con obvios deseos de poder salir adelante.