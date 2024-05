"Hay días tristes y no tan tristes": Cande Molfese habló de su separación y de sus pocas ganas de ser mamá

Luego de dos años de noviazgo, convivencia, anillos de compromiso y planes de casamiento para fines del 2024 de por medio, Gastón Soffritti y Cande Molfese decidieron ponerle punto final a su relación. Los actores, que se veían muy enamorados y entrelazados de por sí, anunciaron su ruptura asegurando que cada uno tiene un proyecto distinto de vida, entre los cuales se encuentra el hecho de formar una familia. En simples palabras, él quiere ser papá y ella no tienen en sus planes convertirse en mamá.

Se separaron Cande Molfese y Gastón Soffritti tras casi dos años de relación

Fue la semana anterior cuando desde LAM dieron a conocer la noticia con un título que decía que Soffritti quería ser padre a la brevedad, pero esas mismas ganas no se replicaban en la actriz, por lo que ambos, en buenos términos, decidieron ponerle un punto final. A la vez, para ponerle humor a la situación, el ex Patito Feo publicó una historia en su cuenta de Instagram comentando que a pesar de la ruptura iban a estar conviviendo una semana más hasta que él pueda marcharse a otro hogar.

Pasados los días, fue Molfese quien rompió el silencio en diálogo con GENTE y confesó que fue ella la que tomó la decisión de terminar el vínculo. "Yo puse el título y Gasti la charla", indicó. A la vez, dejó en claro que todavía no ingresó en el proceso de "duelo" porque fue algo relativamente "sano" y que en el momento en que Gastón se marchó de su domicilio, ella no lloró sino que se abrió un vino y "brindó" por "lo que vendrá".

A la hora de hablar sobre lo que significó su relación con Soffritti, luego de haber vivido ocho años en pareja con Ruggero Pasquarelli, Molfese describió que este intenso noviazgo con convivencia, compromiso y futuro casamiento de por medio, la ayudó a "crecer" a "encontrarse" y a saber de ahora en más qué quiere hacer de su vida, comprendiendo que "las personas llegan a tu vida, te enseñan algo y se van".

Cande Molfese reveló los motivos de separación de Gastón Soffritti.

Sobre el proceso para tomar la decisión, comentó: "Habíamos venido teniendo charlas. Internamente lo vivimos de manera intensa, y además tratando de acomodarnos: 'Bueno, a ver, probemos de esta manera'. Veíamos que no veníamos pudiendo y creímos que era lo mejor, por lo menos por ahora. Me da mucha tranquilidad pensar que ahora es esto. No sé qué va a pasar ni en un mes, ni en dos ni en tres años".

Aún así, confirmó que a pesar de haber sido una etapa cerrada de mutuo acuerdo, la que puso las cartas sobre la mesa fue ella. "Yo puse un poco más el título, pero Gasti puso la charla. Yo soy muy de hacer procesos internos, cualquiera sea la situación, y me cuesta más largarlo. Él es muy pragmático, yo, muy emocional. Y a veces mis emociones me juegan un poco en contra. En ese sentido él es más ordenado. Pero sí, es algo que propuse, por decirlo así, yo".

En esa misma línea, la ex protagonista de Violetta, indicó que si bien fue una decisión conversada, no fue de un día para el otro, sino que les costó varias semanas tener en claro qué es lo que querían hacer con respecto a sus vidas y si sus caminos podían seguir a la par o no. "Veníamos de tener charlas en otros momentos. No era algo que pasó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso. Fue súper triste pero a la vez muy cómodo. Bueno, tal vez hoy no nos estamos encontrando, no tenemos los mismos proyectos, no deseamos las mismas cosas a futuro. Él quiere su camino, yo quiero el mío. Buscamos seguir creciendo. Y ese crecimiento no lo encontramos en conjunto".

Gastón Soffriti y Cande Molfese se separaron tras dos años de noviazgo.

Sobre una posible reconciliación, indicó: "ahora la decisión es que cada uno siga su camino por su lado. Me parece muy lindo terminar una relación de esta manera, sin que haya cosas ásperas por atrás, difíciles, sino desde un lugar de crecimiento y evolución. Como que uno tiene muy asociada la separación a algo, o por lo menos yo lo tenía así... Socialmente hay una construcción de que es un drama, una angustia. Bueno, depende el caso. Pero en este momento yo lo estoy viviendo de otra manera. Si bien hay tristeza, duelo, y días tristes y no tan tristes".

Por otro lado, hizo hincapié en el motivo de separación que se dio a conocer y que tenía que ver específicamente con la maternidad. Si bien no lo negó, aseguró que no fue la razón para llegar a la ruptura pero sí un granito más de arena que aportó a la cuestión. "Es como un atractivo el título de decir que no quiero ser mamá. Honestamente, no estoy cerrada. Inclusive me hice todos mis chequeos porque hasta estoy considerando la posibilidad de congelar óvulos. Sí, lo veo a largo plazo. No veo que sea un proyecto que tenga a corto plazo", confesó.

Y continuó: "No quiero ser mamá dentro de poco. Estuve mucho tiempo cerrada, pero empecé a considerarla. Y creo que también este vínculo me ayudó un montón justamente a considerarlo, pero no es algo que veo ahora". A raíz de ello, confirmó que las ganas de maternar le aparecen con el significativo vínculo que contiene con su mascota. "Puede ser una posibilidad que a mí me la despertó sobre todo mi vínculo con mi perra. Entender que en definitiva un poco la materno, porque es lo más cercano que tengo a una responsabilidad. Sé que un hijo es otra cosa, pero un poco me pasa eso".

Gastón Soffriti y Cande Molfese se habían comprometido y proyectado el casamiento para fines del 2024.

A pesar de no contar con ese proyecto de vida en este momento, la ex Luzu dejó en claro que sí lo conversó con Soffritti pero no llegaron al mismo puerto. "Yo todavía no me siento preparada pero es un tema que re charlamos con Gasti y siempre mi respuesta ante él es que no era algo a corto plazo, lo veía mucho más adelante. Y por ahí Gasti tenía más esa necesidad de en algún momento ser padre. Más claridad, en realidad. Él es una persona muy clara, que sabe lo que quiere. Y, bueno, yo por ahí un poco más confusa", explicó.

Por último, destacó cuál fue su actitud en el momento en que Soffritti abandonó la casa que compartían juntos: una copa de vino y a otra cosa. "Cuando él estaba mudando las cosas yo me dije 'límites'. Soy una persona bastante emocional entonces me fui a lo de mi hermana, almorzamos, charlamos y él me mandó un mensajito, me dijo 'che, me fui'. Volví y, bueno, no estaban las cosas, pero sabía que iba a pasar. Me abrí un vino, brindé por este nuevo comienzo, me desee lo mejor, me prendí una vela, me tomé una sopa de calabaza con tofu, vi una serie y terminó... ya está"., cerró.