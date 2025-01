Maxi López envió una desafiante amenaza a Mauro Icardi: "A ver si se anima"

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran enfrentados mediática y judicialmente: desde la tenencia de sus hijas, hasta las casas de sus sueños y millones de dólares por multas están en juego. En este contexto, los ex utilizan todo a su favor para salir victoriosos sin importar quién cae en el camino; es así que Maxi López fue nombrado en la polémica del momento y no le tembló la voz a la hora de salir a responder.

La conductora de Bake Off viralizó diferentes conversaciones, tanto de WhatsApp como de Instagram, que mantuvo con el delantero del Galatasaray durante sus años de relación; allí se vio la violencia verbal y psicológica de ambas partes, como las amenazas que recibía la Bad Bitch. En estos textos también salieron a la luz insultos hacia terceros y por supuesto López fue uno de ellos.

Maxi López quedó en medio de la guerra de Mauro Icardi y Wanda Nara: su desafiante respuesta

El ex futbolista se encuentra de vacaciones en Buenos Aires, donde disfruta del tiempo con sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, así como también incluye a las dos hermanas menores de los chicos, Isabella y Francesca: "Estoy súper tranquilo. Estoy concentrado en mis chicos. Pasaron unas vacaciones conmigo en Suiza y ahora yo me vine a pasar unos días acá", contó acerca de su presencia en la Argentina", fueron sus primeras palabras al encontrarse con algunos noteros.

El navegador no soporta este contenido.

Los periodistas que se encontraron con Maxi López en Ezeiza quisieron saber qué opinaba del Wanda Gate así como si había escuchado los comentarios que Icardi hizo sobre su persona, donde lo acusó de no hacerse cargo económicamente de sus hijos y de "gordo pelo****", entre otros insultos: "No vi nada de los chats. No pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace ", contestó relajado mientras intentó subir a su auto.

Mientras que en redes sociales mencionan que el dueño del club inglés Birmingham City se cruza de brazos y disfruta del "karma", en esta oportunidad se mostró desinteresado y muy cercano a Wanda Nara en el difícil momento que atraviesa. Es así que cuando le consultaron sobre los rumores de embarazo de Mauro y la China Suárez este eligió reírse irónicamente: "No sé, si sigue así...", fue la oración que prefirió no terminar.

¿El karma está del lado de Maxi López y le devuelve un poco de su propia medicina a Icardi?

Mientras se mostró en calma, afiló la cuchilla que más tarde usaría contra Icardi: "Tienen que ver los videos y ver lo que dicen las hijas de él. Pregúntenle a él a ver si las chicas quieren estar con él", dijo sin filtros y volvió a repetir que sólo está en Buenos Aires por sus hijos y para pasar tiempo en familia, incluyendo a la madre de los adolescentes y a sus dos hermanas más pequeñas. Ésto le dio el pie perfecto al periodista para redoblar la apuesta y consultar si le quedaba alguna charla con el futbolista que recientemente fue operado de la rodilla: "Nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima ", cerró Maxi López con un tono desafiante.

Cabe recordar que Maxi López y Mauro Icardi eran amigos cuando compartieron cancha y botines para un club europeo. Sin embargo, con el correr del tiempo, Wanda Nara se enamoró del rosarino y decidió romper su otro matrimonio para volver a formar una familia. Años atrás, con la reciente separación, el dirigente deportivo quedó como el villano de la película y actualmente pudo limpiar su nombre.