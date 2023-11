La "China" Suárez, su lookazo de 30 millones para los Grammy y el raid que metió en España

¡OMG, OMG, OMG! La China Suárez lo volvió a hacer: estuvo en los Latin Grammy y si no fue una de las mejor lookeadas pega en el palo. Pero antes de ir a la gala más importante de la música latina estuvo caminando por las románticas callecitas de Sevilla.

La "China" regresó a España una vez más para presumir su cara angelical, tirar facha por redes sociales y esta vez hizo algo que no había hecho antes: estuvo presente en eventos musicales por tres.

China Suárez en Spotify

Primero en un evento de Spotify, evento en el que se encontró de pechito con su ex novio, el santiagueño Rusherking. Luego pasó por los estudios de Warner Music argentina y, como si no fuera poco, estuvo en los Latin Grammy viendo en vivo y en directo a Rosalía, María Becerra, Bizarrap y a la genial Shakira.

Es que desde 2015 la China está haciendo lo imposible para adentrarse al mundo de la música. Ese año se estrenó con la cancón "All Of Me" de John Legend. Luego hizo lo propio con un cover de Soda Stereo al que reversionó en un acústico de la canción Suavemente para la película "Absurdah".

Luego, estrenó "Lo que dicen de Mí", "Desaniversario", "Ay ay ay", "El amor que tu me das" y la última que la está rompiendo "Pasatiempo" con el cantante de cumbia Ecko. Fue con ese mismo artista con quien se la vio paseando muy acarameladita por el puente de Triana en Sevilla, ¿se viene una nueva historia de amor?

El lookazo de la China

Pero volvamos a lo importante: el look de la China que fue un total black. Un vestido del espectacular diseñador David Koma que diseña moda de lujo e hizo brillar a la argentina. El vestido negro y largo hasta los pies impresionó a todo el mundo en redes.

Bombita: Koma es estadounidense, pero desde chiquito se mudó a Rusia. Sin embargo, logró el reconocimiento del mundo de la moda construyendo su carrera en Inglaterra, más precisamente en Londres. Desde 2019 triunfa en ese brillante mundo presentando sus colecciones en la Semana de la Moda de Londres. Además de vestir a la diva de la China vistió a otras como Blackpink, Cara Delevingne, Beyoncé, Jennifer López, Dua Lipa, Rosie Huntington-Whiteley, entre otras.

China Suárez

El vestido grita alta moda y se nota las delicadas terminaciones con el escote con cuello en V, el lujoso tul que deja ver un poco de piel con unas transparencias casi imperceptibles. Además, cuentan que se prende con un cierre oculto por la espalda.

Si usted es vegano, este dato le va a interesar. El vestido que eligió la cantante tiene detalles en plumas. Desde la marca de Koma explican que de ninguna manera esto es maltrato animal, todo lo contrario: "Solo compramos plumas de avestruz que son un subproducto de la industria de la carne".

Cuánto gastó la China

En Argentina siempre se supo que ella es carísima, sin embargo nadie sabía que la China gastó millones (literalmente) apra vestirse.

El vestidito salió nada más y anda menos que 3.875.000 de pesos (argentinos). Pero eso no es nada porque no vale de nada tener un vestido de casi 4 millones de pesos si las joyas no acompañan.

China Suárez

Las eligió de Rabat. El anillo de oro blanco con filas de diamantes costó 11.380 € ($4.381.688,06); el otro anillo cruzado de oro blanco con diamantes 13.630 € ($5.248.014,78); sus aros de oro blanco con diamantes 26.880 € ($10349716,61). También usó collar Riviere de oro blanco con diamantes 12.250€ ($4716667,7) y pulsera Riviere de oro blanco 3.075,00 € ($1183979,86) con diamantes pero no se pudo especificar el monto.

China Suárez

Haciendo cuentas en pesos argentinos, solo en joyas gastó 25.880.067,01 pesos y si le sumamos los $ 3.875.000, en total el look de la China está valuado en 29.755.067 pesos ¡Wow!

En lo que sí ahorró es en el make up porque lo hizo ella misma y destacó sus ojos y su boca.