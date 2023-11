Fede Bal íntimo: el back del reestreno de "Kinky Boots" y su relación con La Libertad Avanza

Fede Bal es uno de los actores preferidos de Argentina: su talento y trabajo acompañan a su personalidad tierna y divertida. Es por eso tal vez que el director Ricky Pashkus lo eligió para que interprete a uno de los papeles más importantes de "Kinky Boots": a Lola, una chica transexual que ayuda a una empresa familiar a salir de una crisis económica.

BigBang tuvo acceso a la palabra del actor que contó cómo es draguearse, cómo reacciona el público ante este evento y qué piensa su madre, la gran Carmen Barbieri.

Fede contó que para la obra se monta con la ropa de su madre y que para él es un sueño cumplido. El actor también respondió la pregunta del millón: qué hacía con Juan Nápoli, mano derecha de Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza.

¿Te sentís un gay icon ?

-Creo que no. Creo que me siento un actor con mucha responsabilidad cuando hago este papel. No creo que sea un ícono, puedo ser este verano tal vez padrino-madrina de algún club de la noche de los chicos que amo en la "X" o "Clip", alguno de todos esos lugares de Mar del Plata que pasé noches enteras boliches gays en los que he acompañado a mi vieja haciendo shows, a mi novia también haciendo shows y después yendo de fiesta, porque son los que más se ponen, los más divertidos y cómo me reciben, así que creo que hay una cosa en Mar del Plata también, que pasa con esta hora que va a gustar mucho.

Fede Bal como "Lola" en "Kinki Boots"

Pero si tengo que verme como afuera, me veo como un actor con mucha responsabilidad, con mucha libertad y con mucha alegría de poder meterme otra vez en Lola, este personaje que me deja crear. Por suerte desaparece Fede Bal por un tiempo y de golpe se va la barba, se van los pelos de los pies, de las piernas, hay un trabajo de cejas, de make up, de pechos, de cola que es muy atractivo... y todo en botas, en tacos bailando y cantando.

¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a caminar en tacos?

-Yo creo que tardemos más o menos unos dos meses como para sentarme sentirme libre, pero lo sentía el primer momento que me probé las botas. Me puse las botas y todos me agarraron como '¡no te caigas!'. Y yo les dije déjenme, si me caigo voy a aprender y no me caí ni una vez

Empecé a pensar cuando era niño cuando mi vieja me llevaba a revistas y de golpe todos los transformistas, los vestuaristas, coreógrafos, bailarines que me daban vuelta y me ponían una peluca, me ponía una bota y me maquillaban porque yo era un niño jugando.

Súper natural entonces...

-Súper natural. Hubo un proceso con Ricky Pashkus, el director, de todos mis compañeros y aprendí mucho de mis chicas "las Angels" que son mi equipo de Drag Queens, que las veo maquillarse y aprendo todos los días.

El transformismo para mí es un arte muy bella a la cual admiro y respeto entonces quería hacerlo con mucha admiración y cuidado y sobre todo este enaltecer.

Es muy político el monte de una Drag Queen

-Hay algún empoderamiento, que los tipos se van como con un poco de vergüenza... al principio no entienden. Para mí es como ponerme la capa de Superman: yo me dragueo y de golpe la gente me tiene un respeto y hasta un miedo... como si yo fuera hacerles algo.

Fede Bal como "Lola" en "Kinki Boots"

Sobre todo los hombres: hay algo todavía muy machista y una homofobia muy grande, hay una transfobia muy grande, que la puedo sentir cuando veo las caras a veces de asco. ¡Es muy feo! Pero al toque cambian, porque hay algo de que al principio tal vez el que no está todo alto del todo desconstruido encuentra un poco de rechazo. Pero a los tres minutos empieza a reírse y ablandarse... por eso la gente que viene a ver esta obra sale distinta.

Es muy importante el mensaje, lo que nos pasa a nosotros como actores y como intérpretes de hacer una obra que tenga tanto mensaje y que esté tan cargada de libertad, de cosas para decir, más allá de bailar, cantar y divertirnos y reírte te vas como con una mente cambiada.

¿Y tuviste alguna propuesta de algún chico ahora que te dragueás ? ¿Qué harías?

-La verdad este momento de mi vida me encuentra muy heterosexual, no tengo en este momento curiosidades, pero siempre abierto a todo, por favor, soy una persona con mucha apertura y cero tabú.

Fede Bal como "Lola" en "Kinki Boots"

Te defraudo un poco pero lo que me pasa es que en el mundo más femenino encuentran atracción en mi dragueo, es muy raro lo que sucede... o no tan raro me parece que hay algo en el maquillaje y en la cosa de esto medio andrógeno que por momentos soy que en esta obra que encuentra mucha atracción en el público más femenino.

No entiendo bien porque se encuentro cosas muy femeninas en mis rasgos se van más por el lado de la mujer, pero de golpe encanta eso también. Muchos colegas y muchos transformistas, me han felicitado el laburo porque realmente me ocupé en que cada color, cada pestaña esté como yo quiero conseguir, como mi drag, mi Lola.

Se ve un trabajo muy prolijo...

-Gracias, tengo los mejores. Me armé como unos "Avengers del transformismo", tengo a todos a los mejores que siempre trabajaron con mi vieja y nunca pude pedirles nada y ahora puedo pedirle todo porque necesito ser Lola y en pocos meses.

¿Y tu vieja cómo reaccionó?

-Mi mamá, la verdad, ahora soy el hijo que siempre quiso tener porque siempre quiso tener un hijo que le diga: 'este rubor, este rímel, estas pestañas'. Yo en mis 33 años no se lo pude dar y por primera vez está con todas sus carteras de maquillaje, si con todas las pelucas, las plumas que quiere darme, las boas, los tapados. Mucha de la ropa que van a ver esta obra es ropa de mi vieja que ha usado en revistas y en shows, ropa de Manuel González...

Como Lali y Moria...

-Hay un poco eso porque también hay que darle la luz a nuestras figuras... encima qué mejor que sea mi vieja, que me pueda dar su tapado del año tal, en Mar del Plata cuando hizo esta revista... Yo lo luzco con un orgullo y con una alegría tan grande, que me vista a Lola y la muestra tan bella.

¿Qué expectativas tenés entonces para el verano en Mar del Plata con "Kinky Boots"?

-Las mejores. Las mejores expectativas, tengo ganas de que la gente venga, que la pase bien, pero más allá de pasarla bien que venga en familia y que quien dice que esto sirva también para para ese tío, que todavía tiene la mente un poquito cerrada que venga a ver esta obra, que se ría un rato y que diga 'tal vez no es tan así como pensaba'.

Fede Bal como "Lola" en "Kinki Boots"

Creo que también podemos vivir con gente distinta uno y no molestarla ni sentirnos ofendidos. Un poco es esa la idea de esta obra, más allá de pasarla bien, reírse... porque se van a cagar de risa, la van a pasar bárbaro y van a ver una transformación muy linda de todos estos actores.

Nos van a acompañar artistas 35 en escena, música en vivo... es una obra que desde los 8.000 pesos tenés para arriba, sé que es un monto grande para una entrada... lo sé. Pero es una propuesta muy ambiciosa y es Mar del Plata creo que va a darle a la ciudad a un brillo en sus 150 años que está cumpliendo este verano.

¿Qué podés decir de la foto que te vincula con Juan Nápoli, mano derecha de Javier Milei?

-Es una foto que nos sacamos en Mar del Plata en lo de Fran. Fue el 4, 5 de octubre, Fue mi cumple y no puedo opinar de nada de Juan... lo quiero mucho, lo conozco hace poco.

Fede Bal reunido con Juan Nápoli

Nos cruzamos en Boca de Toro, coincidimos con un grupo argentinos muy lindos, tomamos un traguito, nos abrazamos siempre los argentinos nos juntamos en el mundo y estábamos trabajando.

No puedo decir más nada que es una foto con un tipo que me cae muy bien, es de River, no puedo opinar sobre su vida, sobre su vínculo...

¿Con La Libertad Avanza tenés algún vínculo?

Yo no hablo de la política, tampoco digo a quién voy a votar. Nada más que decir que es una foto con un grupo de amigos.