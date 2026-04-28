La ex de Brian Sarmiento lo cruzó tras su salida de Gran Hermano: "Jamás se le negó el contacto con su hija"

La polémica alrededor de Brian Sarmiento sumó un nuevo capítulo luego de su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. Tras las explosivas declaraciones del ex futbolista en La Cumbre, el streaming conducido por Santiago del Moro, su ex pareja Tessie Poza rompió el silencio en Bondi y respondió con dureza a las acusaciones sobre el supuesto impedimento de contacto con su hija. Lejos de bajar el tono, Tessie cuestionó cada uno de los argumentos de Sarmiento y aseguró que el ex jugador intenta victimizarse públicamente sin asumir responsabilidades. "Cada palabra, cada cosa que dijo Fefe es lo que yo estaba pensando", lanzó apenas comenzó la entrevista.

La joven se mostró especialmente molesta por la exposición mediática del conflicto familiar tras las declaraciones del ex participante del reality. "¿Tiene el tupé de hablar de exposición? O sea, exponer lo que hace él, me parece. Decí que nosotras no estamos en Argentina, entonces la nena no tuvo ningún problema en la escuela o demás, porque este es un programa que lo ve todo el mundo", disparó. Y fue todavía más allá: "Es un contenido horrible de él, que está en Internet y que está al alcance de mi hija, lamentablemente...No está siendo honesto. Me parece que es injuto, como todo lo que dice. Él nunca se hace cargo".

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista giró alrededor de la acusación de Sarmiento, quien aseguró que no puede ver a sus hijas porque las madres se lo impiden. Frente a eso, Tessie fue categórica y negó cualquier bloqueo. "Jamás se le negó. Él no está bloqueado en mi teléfono. Él siempre pudo llamar y escribir", afirmó. Sin embargo, explicó que la falta de vínculo terminó afectando emocionalmente a la menor: "Lo que sí ha pasado es que hubo oportunidades en las que la nena no quiso hablar por teléfono con él. Pero si vos no ves a tu hija por un año y medio, no le hablás y un día la querés llamar, es normal que la nena diga 'no quiero'".

En otro tramo de la charla, también cuestionó que el ex futbolista nunca haya intentado resolver la situación judicialmente mediante un régimen de visitas. "Por una cuestión de régimen, nunca. Cuando él se presentó fue porque no podía salir del país", explicó. Durante su paso por La Cumbre, Sarmiento argumentó que el conflicto comenzó cuando dejó de tener el nivel económico que había alcanzado como futbolista profesional y ya no pudo sostener los convenios económicos acordados. Pero Tessie desmintió que ella o su hija hayan disfrutado de ese supuesto estilo de vida de lujo. "Ni yo ni Frida jamás nos beneficiamos de esta vida lujosa que Brian llevaba", aseguró.

Tessie Poza cruzó a Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

Y agregó: "Lo más que hice yo fue irme a vivir a Perú con Brian un par de meses. Después nunca más. Él ha estado jugando en Grecia y yo estaba en Argentina con la nena. Él igual no le pasaba dinero". Incluso sostuvo que los problemas económicos no modificaron la conducta del ex jugador porque, según ella, las dificultades ya existían cuando todavía tenía ingresos altos. "En el mejor momento económico de Brian también tenía esta actitud. Al menos conmigo", remarcó.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Tessie contó cómo es actualmente su vida laboral para sostener a su hija. "Trabajo a tiempo parcial de vendedora en un comercio grande. También hago trabajos de estética en mi casa y también voy a limpiar casas en mi tiempo extra. Son mis tres trabajos", relató. Además, explicó que vende cosméticos para sumar ingresos. "Más no puedo hacer", dijo visiblemente movilizada.

Tessie Poza cruzó a Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

Las declaraciones dejaron expuesto el fuerte contraste entre la realidad económica que describe Tessie y los dichos de Sarmiento, quien aseguró haber ingresado a Gran Hermano para poder recuperarse financieramente y ayudar a sus hijas. Sobre el final de la entrevista, Tessie dejó en claro qué espera realmente del ex futbolista de cara al futuro y evitó poner el foco exclusivamente en el dinero. "Lo que me gustaría que se resuelva realmente es que se arrepienta de las cosas que hizo mal, que las reconozca, que le pida perdón a Frida, que le pida perdón a las otras hijas, que se disculpe conmigo, que se disculpe con Diana y que trate de hacerlo lo mejor posible acá para adelante", sostuvo. Y cerró: "Las puertas, por lo menos de nuestra parte, están cerradas para él".