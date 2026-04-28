Pergolini cruzó a Milei por sus ataques a periodistas: "La verdad que está asustando"

Mario Pergolini salió con dureza al cruce del presidente Javier Milei en medio de la creciente tensión entre el Gobierno y la prensa, luego de la denuncia oficial por supuesto "espionaje" en la Casa Rosada y los ataques públicos contra periodistas. Durante un fuerte editorial en su programa de El Trece, Pergolini respaldó públicamente a la periodista Luciana Geuna y cuestionó el tono agresivo que viene utilizando el mandatario contra trabajadores y medios de comunicación. "Yo no soy de dar consejos, señor presidente. Imagínese que solamente hago un programa en un medio que está totalmente muerto, así que despreocúpese", comenzó ironizando el conductor.

Sin embargo, rápidamente endureció el tono y apuntó contra las amenazas y descalificaciones que Milei viene difundiendo en redes sociales. "Pero me parece, no sé, tranquilícese, presidente. Es como mucho, porque si usted pone que tiene 95% presa a una periodista y usted tiene el control de las fuerzas de este país, la verdad que asusta, la verdad que está asustando", lanzó.

La frase hace referencia a las distintas y recientes publicaciones que viene haciendo el mandatario. Por ejemplo, desde Israel apuntó violentamente contra periodistas tras la difusión de un informe televisivo grabado dentro de la Casa Rosada. "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes", había escrito Milei en sus redes.

El conflicto se desató luego de un informe emitido en Todo Noticias (TN), realizado por el cronista Ignacio Salerno y presentado por Geuna, donde se mostraban distintos sectores de la Casa Rosada. El Gobierno denunció judicialmente el hecho al considerar que podrían haberse expuesto áreas sensibles de seguridad presidencial y avanzó además con restricciones al acceso de periodistas acreditados.

BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

Frente a ese escenario, Pergolini cuestionó especialmente la utilización del poder presidencial para estigmatizar públicamente a periodistas. "Usted tiene que entender un poco que es el presidente y que si usted dice que van a ir presos, una se asusta, porque si el presidente de la Nación dice 'usted va a ir preso' lo más probable es que uno termine preso", afirmó. También criticó los apodos e insultos utilizados por Milei contra distintos periodistas y comunicadores. "Ya ponerle nombre a la gente como 'María Ensobrada Santillán'. Ya está, es muy viejo. Insúltelo directamente, si tiene los huevos", disparó.

Lejos de bajar el tono, Pergolini insistió en que las expresiones del mandatario "parecen amenazas" y advirtió sobre el clima de hostilidad creciente hacia la prensa. "A lo mejor aflojar un poco con el Twitter y con el Instagram, que a mejor a veces uno se va enroscando y no se da cuenta lo que está haciendo, está solo, pero sí se tiene que dar cuenta que es el presidente de la nación", sostuvo. El conductor cerró su descargo expresando solidaridad con Geuna y con los periodistas afectados por las medidas oficiales. "La gente que está acusando, son argentinos, que lejos están de querer ir presos por este tipo de cosas", concluyó.