La ex de Jorge Lanata rompió el silencio y dio el último adiós: "No se lo bancó"

Mientras Jorge Lanata lucha por su vida en el Hospital Italiano, su familia protagoniza una guerra legal. En las últimas horas, en medio de la interna familiar, Sara Stewart Brown sufrió una dura pérdida y se expresó a través de las redes sociales.

La ex pareja del periodista, publicó un desgarrador posteo en su cuenta de X tras despedir a la mascota que había adoptado junto a Lanata y su hija Lola: " Hoy se fue Salsa ", comenzó el comunicado, junto a un video de la cachorra corriendo al escuchar su nombre.

En medio de la internación de Lanata, Sara anuncia una triste noticia

" Agradezco su paso por nuestra vida y me imagino un paraíso lleno de perritos que le dan la bienvenida con el mismo entusiasmo que nos recibía cada vez", fueron los últimos deseos de Stewart Brown para la perra que acompañó a la familia durante años.

A continuación, la mediática compartió otra imagen de la mascota el día que está llegó al hogar, fue cuando su hija Lola Lanata cumplió 8 años: " Hubo que operarla de emergencia y no se lo bancó , igual ya estaba con mil temas, pero hicimos el intento", respondió a la preguntas de sus seguidores sobre qué le había sucedido al animal.

El amor de Lanata a Salsa

En diferentes apariciones públicas, Jorge presumió a su compañero de cuatro patas: "Se lo regalamos a mi hija chiquita, a Lola y tardamos tanto en dárselo que no sabía si iba a ser perro o perra, entonces se le buscó un nombre ambiguo, para los dos sexos", comenzó la historia sobre su nombre en un video subido a su cuenta de YouTube: " Es un error genético ", agregó en el mismo contando que el animal roncaba y no podía nadar debido a sus cortas patas, además de tener un problema en la reproducción.