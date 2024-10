Liam Payne y la shockeante carta que encontró su novia tras su muerte

La repentina muerte de Liam Payne el pasado 16 de octubre conmocionó al mundo entero. En los últimos días, el ex miembro de One Direction fue recordado por miles de celebridades y fanáticos alrededor del mundo, quienes lamentaron la pérdida.

Kate Cassidy, novia del cantante y quien estuvo con él en Argentina días antes de su fallecimiento, publicó un emotivo posteo con fotos inéditas y una fuerte revelación: tenían planes de casarse. La influencer ya había posteado una breve historia de Instagram manifestando su tristeza y agradeciendo los mensajes de apoyo en esta difícil situación.

"No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado en formas que no puedo expresar con palabras. Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento", escribió Cassidy en la segunda foto de su largo posteo.

La carta que Payne le dejó a su novia antes de morir.

"Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres tan increíblemente amado. Eres, porque no puedo decir que fuiste, mi mejor amigo, el amor de mi vida y todos los que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación por la que entrabas", continuó.

Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin vos a mi lado"

"Juntos volvimos a ser niños y siempre encontramos alegría en las cosas más pequeñas. Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido. Siento como si hubiera perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y amor. Trajiste tanta luz a mi vida", reconoció.

Luego hizo una conmovedora revelación, Liam tenía planes de casarse con ella este año: "Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde, manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444'".

"Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya. Por siempre tuya, Katelyn 444", cerró su carta.