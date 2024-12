La excusa de Franco Colapinto para dejar plantada a Juana Viale

A menos de un año de debutar en la Fórmula 1, Franco Colapinto se convirtió en uno de los pilotos más renombrados por su destreza pese a no correr en una de las mejores escuderías; esto lo llevó a estar en boca de todos los fanáticos de este deporte. En este contexto, el joven dejó el casco y el volante para pasar unos días en Argentina con sus seres queridos y levantó varias polémicas.

De vacaciones en su país, el joven de 21 años aprovechó para terminar un pendiente: terminar el colegio . Si bien el oriundo de Pilar demostró ser extrovertido ante las cámaras, no acepta cualquier entrevista. Recientemente, Juana Viale confirmó la presencia del corredor en su mesa, sin embargo las ilusiones duraron poco.

Franco Colapinto pasó las fiestas en Argentina y los programas locales se pelean por su visita

El piloto decidió a último momento no estar en la última edición del año de "Almorzando con Juana". No fue él mismo quien dio explicaciones, sino que pidió a su equipo que anunciara al canal que no sería parte del almuerzo más famoso del país.

Según trascendió la presencia del deportista fue pactada por su equipo de prensa, pero al enterarse Franco decidió no ir al programa. Luego el miembro de Williams Racing le pidió a sus representantes en los medios que pongan una excusa elegante para justificar la ausencia: no hubo mejor idea que decir que no le dejaban dar ese tipo de entrevistas.

Juana Viale estaba feliz de recibir a Colapinto, pero él se negó a sentarse en su programa

La excusa no se alejó tanto de la realidad, ya que desde la Fórmula 1 no acostumbran a los movimientos faranduleros de Argentina; es así que hubo ciertos descontentos por las formas en las que Colapinto interactuó con los medios de comunicación, así como aún mayor molestia cuando fue el protagonista de titulares amorosos: su vínculo con ciertas modelos, entre que las que resaltó la cena y la presencia en un boliche español con la China Suárez.

Si bien Franco Colapinto recibió grandes halagos por sus destrezas en las pistas de la Fórmula 1, no logró conquistar a ninguna escudería para el 2025, es así que seguirá siendo parte de Williams Racing y fue el jefe del equipo, James Vowles, quien reveló qué planes tiene para el argentino: "Tendremos un coche histórico, un coche de dos años para Franco. Lo utilizará mucho para conseguir mucha velocidad", comentó en una rueda de prensa, en la que además dejó en claro que no es la primera vez que realiza un movimiento de este calibre: "Ya hice esto antes con Esteban Ocon, cuando se tomó un año sabático. Esteban está aquí hoy y sigue siendo un piloto fuerte. Hay cosas que podemos hacer para mantener su fuerza".

Franco Colapinto no estará en las pistas de la Fórmula 1 en el 2025

Este enfoque busca garantizar que el piloto argentino se mantenga en forma y con experiencia competitiva mientras espera una nueva oportunidad en la Fórmula 1. Mientras los fanáticos esperaban verlo en las pistas, su escudería tiene otro plan para él. La estrategia de utilizar maquinaria antigua, también conocida como TPC (Test de Coches Previos), permite a los equipos desarrollar y evaluar a sus pilotos fuera del calendario oficial: en el caso de Colapinto, estas pruebas le otorgarán horas de rodaje y permitirán a Williams monitorear su progreso de cerca.

La verdad detrás de los almuerzos

Las entrevistas de Mirtha Legrand, así como las de su sucesora Juana Viale, siempre dieron que hablar. En este contexto, el productor del formato, Nacho Viale, aclaró algunas dudas al respecto; en un mano a mano con Darian Schijman, más conocido como "Rulo", el conductor consultó si le algún personaje público ofreció plata for sentarse en su mesa, y bajo la afirmación dejó en claro: " No cobramos y no pagamos . Las dos no. No pagamos por una nota, prefiero perderla", dijo sin pelos en la lengua.

La verdad detrás de los almuerzos de Mirtha Legrand y Juana Viale

Comprometido con saber lo que se esconde detrás de los almuerzos, "Rulo" redobló la apuesta y fue directo al hueso: "¿Hay lista negra?". El empresario no tuvo problema al contestar: "No, nunca hubo. Eso fue un invento de ciertos canales que en un momento te pedían que vos mandes adelantados posibles invitados".