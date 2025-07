Un premio Nobel de Economía advirtió que "Argentina está en la puerta de otra crisis": "La inflación bajó con dólares del FMI"

Desde Bogotá, el economista Joseph Stiglitz -premio Nobel de Economía en 2001- lanzó una durísima advertencia sobre el rumbo económico de Javier Milei y desmontó uno de los principales pilares del discurso oficialista: la supuesta "motosierra virtuosa" que habría logrado bajar la inflación. Para Stiglitz, la caída de los precios no tiene nada que ver con un plan económico sólido, sino con el ingreso de miles de millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que sienta las bases de una nueva crisis. "Las personas podrán decir, 'miren, la inflación en la Argentina sí se ha reducido', claro, se ha reducido porque han usado estos 20.000 millones de dólares para mantener el tipo de cambio sin que esta se caiga y esto ha jugado un gran rol para reducir la inflación", explicó.

El navegador no soporta este contenido.

Ante un auditorio colmado en el Gimnasio Moderno de Bogotá, durante el Festival Gabo de Periodismo, el experto -autor del libro Camino de la libertad, en el que critica las políticas neoliberales y cuestiona la forma en que la derecha manipula el concepto de "libertad"- fue categórico sobre el futuro inmediato del país: "El país no es viable, con más de 56.000 millones de dólares en deuda, no podrán pagar esto, y esto agrava otro problema, y seguramente en unos años veremos otra crisis. Aunque las cifras ahora se ven bien en torno a la inflación, si analizamos en dónde está Argentina, está en la puerta de otra crisis".

Las declaraciones del economista estadounidense golpean el corazón del relato libertario: el Milei que se presenta como un cruzado contra el déficit fiscal y el "populismo" habría logrado su único resultado visible -la desaceleración de precios- gracias al mismo FMI al que tanto criticaba en campaña. Más aún: el alivio inflacionario habría sido comprado a precio de default futuro. Stiglitz también hiló la actual situación con la gestión de Mauricio Macri, a quien acusó de abrir la puerta al desastre. "Argentina tiene una larga historia de problemas, pero si miramos el origen de estos problemas se pueden explicar cuando ellos escogieron una economía basada en el mercado con Macri en 2015". Él decidió, para abrir la economía, acudir al Fondo Monetario Internacional, y obtuvo un préstamo de 44.000 millones de dólares", dijo.

Y siguió: "Y luego el Fondo decidió permitir que ese dinero saliera del país". De esta manera, advirtió que el gobierno de Macri dijo que heredó una pésima situación pero con poca deuda, y al final de su mandato fue impresionante cómo cambió el país: "No había deuda y cuando se fue había una crisis de deuda. Fue un muy mal manejo de mercados abiertos que les llevó a la actual crisis", añadió. En ese marco, Milei aparece como la culminación de un modelo fallido, no como su solución: "Y lo que acaba de suceder con Milei, engrandece y agrava el problema. No pudieron pagar el préstamo de 44.000 millones y ahora el Fondo Monetario les presta otros 20.000 millones".

Luis Caputo y Javier Milei

Y avisó: "Tampoco serán capaces de pagar". Paradójicamente, mientras Milei clama a los cuatro vientos "¡Viva la libertad, carajo!", Stiglitz advierte que las políticas libertarias no expanden derechos ni bienestar, sino que "han reducido considerablemente las libertades de la mayoría de los ciudadanos", como escribió en su libro. Argentina, según su análisis, camina en esa dirección: menos Estado, más deuda, y la falsa ilusión de estabilidad comprada a costa del futuro. Lejos de la euforia del gobierno, el pronóstico del Nobel es sombrío: bajo el maquillaje de un rebote técnico financiado con préstamos, el país continúa en caída libre hacia su próximo colapso.