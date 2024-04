¿Se baja de Olga? Migue Granados la cruzó y Jimena Barón le lanzó un ultimátum: "No la puedo caretear"

Con la repentina salida de Sofi Morandi del programa de stream "Soñé que volaba", Migue Granados se puso en campaña para conseguir a alguien que pueda ocupar aquella silla y, en lo posible, que cuente con las mismas particularidades que tenía la influencer: graciosa, sin vergüenza, formal pero desubicada y sobre todo, que se adapte a la dinámica del ciclo. Por consecuente, el creador de Olga le otorgó ese lugar a Jimena Barón, pero parece no haber sido una decisión correcta.

Jimena Barón estará una semana como conductora invitada en el programa de Migue Granados.

La idea principal de la participación de Barón es que ocupe ese lugar como conductora invitada durante una semana y en base a eso, ver si está para continuar o no dentro del programa. Sin embargo, a pesar de que comenzó con la mejor de las ondas, buena dinámica y cómoda en el stream, los primeros dos días salieron bien y el tercero no fue de su agrado.

El miércoles, Granados decidió hacer un "Día Redondo" e invitar a diversos cantantes para interpretar canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y si bien todos se estaban divirtiendo, había una cierta cantidad de gente en las afueras saltando y pasándola de la mejor manera, la única que se notaba incómoda y fuera de lugar fue justamente Barón, quien aseguró que nunca escuchó la banda ni tampoco sabía de ella.

Todo el show preparado y realizado de rock no le divirtió para nada a La Cobra que, además de comentar que no conocía mucho la banda, prefería escuchar música pop y hasta le mandó un saludo específico a Emilia Mernes al grito de "¡Aguante Emilia!", algo que sin dudas generó malestar entre los que estaban participando del chat y los presentes, todos ellos fanáticos de los Redonditos de Ricota.

Jimena Barón se mostró incómoda en el "Miércoles Redondo".

El problema fue que ninguno de los que estaba ahí entendió por qué Jimena, siendo cantante y habiendo vivido las épocas de los Redondos, no podía interpelar la onda que tenía el programa. De hecho, la ex Casi Ángeles se sintió tan incómoda que hasta al final del día se reveló y lanzó: "Para que no digan que no laburo. Si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo".

Las redes sociales se colmaron de comentarios mayormente negativos hacia Barón que, al día siguiente rompió el silencio haciendo una polémica declaración y que la llevó a cruzarse nada más ni nada menos que con Granados. "Ayer mucha gente pensó que era una pelotu... Antes de ayer me ofrecieron cantar en el día de los Redondos y yo dije 'chicos, hay un montón de colegas que los re admiran, me parece re careta cantar yo'. Es una banda que no consumo, que no conozco mucho".

Y seguido a eso, explicó: "No es que fue una asamblea en la que los fanáticos de los Redondos eligieron a cinco representantes y yo caí ahí para que me linchen, me dijeron que venga igual. Yo vengo porque es mi laburo y me pagan para venir acá, más allá de lo que te quiero (en referencia a Migue Granados). Traté de estar con todo el respeto del universo".

Jimena Barón explicó por qué no se sintió cómoda en el día "Miércoles Redondo".

Dentro de su explicación, relató qué fue lo que le ocurrió para que se ponga incómoda más allá de no saberse las canciones de los Redondos. "Yo estoy en un momento de mi vida desde la pandemia, donde estuve en un pozo en el que posta no la pasé bien, tengo cero tolerancia con la violencia y la agresión. Intenté hacer un chiste con Emilia, que la amo. Entiendo la leyenda que son los Redondos, no soy pelotu.. No los consumo y por eso preferí callarme, fijarme cómo encajar", expresó.

La mayoría de las referencias que hacía Barón se trataban de los mensajes que leía en vivo que dejaban las personas en el chat del stream haciendo hincapié a la poca y nula participación de ella en el programa. Ante eso, Granados le respondió: "Vos me dijiste 'no pertenezco a este mundo'. Yo tampoco pertenezco a ese mundo, pero estaba acá y lo disfruté. Yo también leía 'eh, gordo, te hacés el ricotero porque la gente te lo pidió', pero lo dejé pasar", analizó el humorista.

En ese momento, La Cobra le preguntó al conductor: "¿A vos no te jode que te digan gordo? Yo me muero cuando me dicen 'esta fea de mierda'. No la puedo caretear, me siento mal. Ayer lloré" y él, con suma sinceridad, le respondió: "Entonces no te podés exponer, no podés tocar en un lugar".

"La Cobra" intentó adaptarse a "Soñé que volaba".

La conversación se puso tensa al punto de que la ex pareja de Daniel Osvaldo le indicó que justamente ese es el motivo por el cual ella no trabajaría dentro de un stream, dándole a entender que no continuaría ocupando esa silla porque no es un rol que le agrada y que lo terminó de confirmar en el "Miércoles Redondo".

"Y por eso no haría este tipo de laburo. A los shows viene mi gente. Vos querés que me siente, que lea los comentarios y que me chupen un huevo. Y por eso la gente que tiene mucha exposición se recluta poco, te protegés. Cuando veo que están diciendo cosas feas, me pongo mal, he tenido ataques de pánico. Y digo '¿por qué estoy acá?'", se sinceró Jimena.

En esa misma línea, Granados le manifestó que todas sus quejas provienen de algo tan básico como la exposición y que no puede hacer nada contra eso. "Es imposible que no suceda. Lamentable y afortunadamente, laburás de lo que te gusta y estás expuesta. A mí también me putean en Twitter, tengo 10 mil personas bloqueadas".

Migue Granados mantuvo una tensa discusión con Jimena Barón en medio del programa.

Y agregó: "Te tenés que amigar con que son cosas de la realidad. Vos podés decir lo que quieras y ellos también, con la impunidad de que vos sos conocida y el otro no. Entonces, si decidís exponerte en una sociedad que está muy embroncada con un montón de cosas, te exponés a eso".

Para culminar con la discusión, cerró: "Ante el prejuicio, hasta que me conocen, yo doy forrito. Vos sos una mina, que está fuerte, empoderada, que no se calla nada, que laburás, que no te da vergüenza mostrar el culo. Todas esas capas, te ponen en un lugar fácil de pegarle. Nadie va a sentir empatía por alguien que es muy privilegiado. Es humano lo que pasa".