La madre de Roberto García Moritán y su contundente amenaza a Pampita: "Tengo todo grabado"

Las infidelidades de Roberto García Moritán hacia Pampita quedaron en segundo plano tras conocerse la verdadera personalidad del político y las diversas polémicas que lo envuelven, tanto en su vida personal como laboral. En las últimas horas, Lucila Fernández Llanos, madre del hombre del momento, confesó que se comunicó con la modelo. El jueves, Yanina Latorre sacó a la luz los detalles más oscuros sobre la llamada telefónica entre la ex jurado y su ex suegra: "Le pidió bajar las aguas, porque lo estaban destrozando al hijo mediáticamente. ¿Sabés lo que le contestó 'Pampita'? ´No voy a parar hasta hacerlo m...´", contó al aire la comunicadora.

La madre de Roberto García Moritán salió a defender a su hijo y atacó de lleno a Pampita

Al hacerse pública la comunicación, la madre de Roberto García Moritán salió a pronunciarse y no se achicó ante las cámaras de televisión, aunque no está acostumbrada a ellas. Según la mujer, llamó a la ex jurado del Bailando y suplicó que no eche más leña al fuego. Sin embargo, insinuó que su ex nuera está enfocada en destrozar al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, y devolverle así todo el daño que le causó. En un móvil con A la tarde, Lucila expresó: "Sí, existió el llamado. No le pedí compasión, le mandé un abrazo, un beso y le deseé lo mejor. También que piense en los hijos porque él tiene dos adolescentes que están sufriendo".

Lucila Fernández Llanos rompió el silencio

Según el testimonio de Fernández Llanos, la reacción de Pampita no fue la que esperaba y ella podría usar eso a su favor: "Es verdad que dijo algo fuerte, tengo todo grabado. (...) Yo la quiero, pero es muy dura", dijo y amenazó con revelar el contenido de la grabación.

La madre de Roberto tiene un solo objetivo: dejar el nombre de su hijo por lo alto. Pese a esto, también cuenta con un obstáculo: el propio empresario está involucrado en diversas denuncias, tanto legales como públicas. Desde su separación con la modelo, apareció asociado a rumores de infidelidad, videos maltratando personas de una inmobiliaria, y una actitud superadora en cuanto al presente de quien una semana atrás era su esposa.

El silencio de Pampita sería "para destruirlo" según la madre de Roberto García Moritán

La entrevistada sentenció la actitud de la madre mediática al no hablar con la prensa: "Él no necesita que le suelte la mano, ella debería darle una mano", confesó. Tras la pregunta de por qué cree que mantiene esta postura, fue clara: "Para destruirlo. Ella debería hablar para que no pase todo esto. Me dan pena los chicos".

Desde la versión de la familia de García Moritán, Pampita no fue la que tomó la decisión de poner punto final a la historia de amor. Además, aseguran que el funcionario estaría atravesando un difícil momento por culpa de las opiniones ajenas: "Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente Carolina es muy querida. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan?", culminó Lucila Fernández Llanos.