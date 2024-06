La mamá de Cami Homs destrozó a De Paul y la re contra picanteó: "Qué buena que fue, gracias Tini"

Rodrigo de Paul parece estar en el ojo de la tormenta una y otra vez. Es que su actuación como padre de los hijos que tuvo con Camila Homs (Francesca y Bautista) deja mucho que desear sobre todo por el romance que sostuvo con Tini Stoessel mientras estaba embarazada de su segundo heredero.

Los dimes y diretes parecían haber acabado pero hubo un hecho que terminó refrescando la bronca de todo el clan Homs; la Triple T, escribió una canción para dejar clarito que ella siempre quiso cuidar a los hijos de De Paul: "Dicen que robé, que una familia rompí, dicen tanta shit, dale, no me hables de mí ni de ti. Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera, me quedé callada pa' que a los niños no les duela", dice en su canción "Ni de ti".

Por su lado, Cami precisó: "Que diga lo que quiera (Tini), yo sé lo que viví, las cosas que pasé, lo que es verdad y lo que es mentira, imaginate si me voy a guiar por la letra de una canción, jamás lo haría". Además, dijo: "Solo leí las cosas que ponían (en las redes) y la mataban... se enterró sola, pero no tengo nada en contra de ella, ya recontra pasó".

Camila, que se mantuvo en sus cabales, no pudo controlar a su mamá Liliana Fontán que no dejó nada para la duda. Se refirió a la pareja -que ya está destruida- entre Rodrigo y Tini y opinó sobre la canción que la artista pop le dedicó al clan Homs: "No sé para qué sacó esa canción. Muy Shakira, para mí hay una sola Shakira pero bueno; ahora hacen canciones contando toda su vida", la picanteó.

Liliana Fontán

Fontán intentó ser políticamente correcta pero no lo logró. Es que, según ella, su hija sufrió pero lo que más le dolió fue ver a sus nietos sufrir: "A mi hija una vez sola la vi quebrada. Pero a los que vi mal fue a los nenes".

Además, ninguneó las palabras de la Triple T: "Me resulta gracioso; está bien. Si ella dice que cuida a los nenes... Qué buena que fue, gracias Tini", lanzó irónicamente.

Para De Paul también tuvo algunos palitos: "Igual es el papá, los cuidó a su manera pero hay cosas que se le fueron de la mano, no las supo manejar", dijo y añadió: "Porque si bien estuvieron bien cuidados, pero lo sufrieron mucho a todo esto".

La mamá de Cami Homs no dudó en ventilar intimidades sobre la familia: "Sinceramente, como también se lo dije a él, tiene todo el derecho porque la vida es una sola y hay que vivir y ser feliz".

Tini Y De Paul

Además, confesó la conversación que tuvieron: Si él ya no estaba feliz con la pareja que tenía está bien si se enamoró de otra pero hay otras maneras de manejarlo, sin que sea todo tan público; se hubiera sufrido menos. Hasta la propia Tini hubiera sufrido muchos menos, pero esa parte no la supieron manejar mejor las cosas, una lástima", explicó.

Fontán coincidió con su hija en un punto: "La criticaron un montón, pero la gente se ponía del lado de mi hija. Ellos deben leer las cosas que escribe y me imagino que les afecta un montón", dijo.

El fuerte descargo de Horacio Homs

Además, contó que mientras estaba en un viaje de placer con Cami, De Paul la llamó furioso por el posteo que Horacio (padre Cami) realizó en Instagram: "Tendría que tener un poco más de... enfrentar a Horacio... no quiero decir la palabra pero sí. Para qué con Cami, está bien porque él es el padre pero andá al grano. Pero bueno, le salió así", dijo un poco enojada.

Sobre ese episodio entre Horacio y De Paul contó: "Horacio habló, me acuerdo no estuve muy de acuerdo", dijo Liliana Fontán que siguió con tono de lamento: "Pero bueno, es el padre, siempre va a defender a su hija pero no tenía necesidad de salir a hablar así. El que tiene que cuidar a sus hijos es el papá, no la pareja del papá", dijo la mamá de Cami Homs.