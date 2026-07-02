La Reini desmintió de la peor manera un acercamiento a Homero Pettinato: "Jamás saldría así a la calle"

¡Sofía Gonet y Homero Pettinato de nuevo en todos los titulares! ¿Volvieron o no volvieron? Esa es la cuestión que mantiene a los argentinos chismosos en vilo. Todo comenzó con Pepe Ochoa en El Ejército de la Mañana, donde se desató el rumor de que "La Reini" Gonet y Pettinato estaban nuevamente juntos. Según Ochoa, los vieron salir del departamento de Homero a los besos y tomados de la mano. ¡Escándalo!

Las cámaras de Intrusos no tardaron en buscar respuestas y, como era de esperarse, encontraron a los protagonistas del rumor. Primero, Homero fue abordado a la salida de OLGA. Luego, Sofía fue interceptada por el cronista Alfonso Oliva cuando regresaba de la costa. Y vaya que su respuesta fue contundente.

Sofía Gonet y Homero Pettinato

Sofía, muy fiel a su estilo, aclaró: "Estaba volviendo de la costa hoy con todo mi equipo y miro así el celular y me enteré de la misma manera que ustedes". Pero eso no fue todo. Al ver las imágenes que supuestamente la involucraban, soltó una icónica frase: "La chica del video no soy yo. Yo jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal ", dijo muy subida al pedestal que la caracteriza.

Con respecto a su relación con Homero, Gonet fue tajante: "Con Homero no hablo hace mil años. Es una etapa cerrada y con él la mejor. Pero no, no volveríamos jamás ". Sin embargo, cuando le dijeron que Pettinato había dejado el tema un poco en el aire, Sofía lo tomó con humor: "Capaz se caga de risa. A él no le gustan mucho estas cosas igual. No creo que le beneficie en nada tampoco agarrarse de mí o de esta situación. Lo dudo de él, pero bueno".

Sofía Gonet

Por otro lado, Homero, fiel a su estilo humorístico, negó el reencuentro pero quedó un tanto descolocado al ver el video: "No, no creo. Debe ser del año pasado". Al confirmarle que las imágenes eran recientes, se sorprendió: "Qué raro, estoy vestido como ahora, boludo, rarísimo". Y su salida fue ingeniosa: "Yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa". Sobre una posible reconciliación, se mostró más reservado: "Ah, no sé. Cortamos una banda, boludo, cortamos hace mucho tiempo. Ni lo pienso".

Mientras tanto, Sofía sigue adelante con su vida amorosa. Después de más de un año de haberse separado, comentó que recién está empezando a moverse en el mundo de las relaciones sexoafectivas: "Recién ahora, después de un año de separarme o más, me estoy como animando a, bueno, tengo una cita, voy acá, voy allá, hablo con alguien", dijo La Reini que, al parecer está mucho más lejos de Homero Pettinato que lo normal.