Otra vez Luzu: Marcos "El Mito" Giles en el centro de la polémica por sus comentarios machistas

El streamer e influencer Marcos "El Mito" Giles ganó mucha notoriedad en las últimas horas a partir de las repercusiones de la cobertura que hace del Mundial 2026 para Luzu TV junto a Nicolás Occhiato. Una reciente viralización de algunos chistes machistas que hizo en las calles de Miami, desde donde transmite el canal, lo dejó a merced de los comentarios en las redes sociales, luego de que transmitieran el corte frente a su novia, la cantante Angelita Torres.

El viral del programa Nadie dice nada que integran además de los mencionados Flor Jazmín Peña y Momi Giardina, se sostiene en los comentarios que hizo Giles luego de que un hincha que se acercó a las cámaras de Luzu mandara "un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe" y a su "hermana que siempre los ve". El ex futbolista profesional enseguida se prendió y pidió "saludos a la hermana", con una mirada libidinosa.

"¿Alguien muy especial de Santa Fe?", le insistió Occhiato para seguir el "chiste". "La hermana de él", respondió, mientras las risas se repetían en el grupo de amigos del entrevistado. Enseguida este se fue y Giles continuó las "bromas" al hacer el gesto de que le hacía sexo oral a la desconocida joven, además del de destapar el corcho y el de pegarle "chirlos" como si estuviera en un acto íntimo con ella.

Lo dramático de la exposición del tape frente a Torres fue evidente. Peña enseguida aportó que para ella era una situación doble: el video en sí y ver cómo él la buscaba a su novia con la mirada, algo que respaldo Giardina al señalar la tensión de buscar siempre a Torres para ver si se enojaba. Aunque se la notó incómoda, la cantante trató de acompañar con un aporte a un humor que no parecía de buen gusto.

Pepe Ochoa se sumó a las críticas contra Marcos Giles por el "humor" que hace en Luzu TV.

"Ni sabe quién es la hermana, está dando todo por el chiste", aseguró Occhiato, en defensa de su compañero. Peña también le remarcó a Giles que tiraba constantemente de la cuerda, algo que avaló Torres como la definición perfecta de su novio. "Él ve el límite y lo pasa", agregó la pareja del conductor. La cosificación, al mismo tiempo, no se quedó ahí, ya que enseguida el influencer siguió con gestos de cómo había tenido relaciones sexuales la noche anterior con ella.

En las redes sociales el repudio a lo realizado se multiplicó en las últimas horas y hasta el periodista de LAM Pepe Ochoa subió un video en el que se preguntó si todo había sucedido con la novia delante de él mientras lo hacía. Sin embargo, los defensores de Luzu TV, lo cruzaron porque el tape que subió con la cara de Torres indignada, era editada de otro video. Lo cierto es que, desde la fake news de Jorge Messi que derivó en los despidos de productoras y la conductora Florencia Peña, todo parece cuesta arriba para el canal de Occhiato.