Muscari rompió el silencio tras ser citado por la Justicia en la causa por la muerte de Ernestina Pais

La investigación por la trágica muerte de Ernestina Pais sumó un nuevo capítulo. En medio de las pericias ordenadas para reconstruir qué ocurrió en los instantes previos al choque fatal con el Tren de la Costa, José María Muscari fue convocado a declarar como testigo y decidió romper el silencio para aclarar cuál fue su participación en las horas posteriores al accidente. El director teatral publicó un extenso descargo en sus redes sociales luego de que trascendiera que la Justicia quería conocer si había mantenido una comunicación con la conductora antes del siniestro ocurrido el viernes pasado en un paso a nivel de Acassuso.

El descargo de Muscari

En su mensaje, Muscari reconstruyó cronológicamente lo sucedido y negó las versiones que comenzaron a circular. "Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro. El lamentable accidente ocurrió a las 19:25. A las 20:30, una productora de CRÓNICA TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente", comenzó relatando.

Luego detalló cuál fue su reacción apenas recibió ese llamado. "Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado. A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono", explicó.

Según el dramaturgo, recién algunos minutos más tarde conocieron el desenlace fatal. "Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio. Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación. GRACIAS", concluyó.

La autopsia confirmó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo.

La aclaración llegó mientras la fiscal Carolina Asprella profundiza la investigación para establecer qué provocó el accidente que terminó con la vida de la periodista de 54 años. Uno de los principales ejes de la pesquisa es el teléfono celular de Pais. Su iPhone 16 fue recuperado del interior del vehículo e incautado por la Policía para ser sometido a peritajes técnicos que permitan determinar si la conductora estaba utilizando el dispositivo o mantenía una conversación al momento de cruzar el paso a nivel con la barrera baja.

En caso de comprobarse que existía una llamada en curso, la persona que estuviera del otro lado de la comunicación será convocada a declarar para aportar información a la causa. En ese contexto trascendió que Muscari sería citado como testigo, ya que fue una de las primeras personas en intentar contactarla después del siniestro. El propio director también explicó cómo recibió la noticia durante una entrevista con LA NACION. "Sí, me llamaron como testigo porque mediante Crónica TV fui uno de los primeros, además de su hijo y su exmarido en enterarme", sostuvo.

Y agregó: "Yo me enteré telefónicamente que había tenido un accidente pues tenían data de su auto (desde Crónica) y no sabían cómo chequear que la data era correcta. La primera data me llegó vía una productora que quería constatar si había llegado al teatro. Creo que su hijo y su ex se enteraron en vivo porque la policía se acercó a sus domicilios y a partir de ahí supimos la tragedia".

Así quedó el Honda Civic de Ernestina Pais, tras ser arrollado por el Tren de la Costa a la altura de San Isidro.

Mientras tanto, la Justicia también espera los resultados de las pericias toxicológicas para establecer si Pais había consumido alcohol u otras sustancias antes del choque. La autopsia ya confirmó que la conductora falleció a causa de un severo traumatismo de cráneo y lesiones de gravedad en la zona abdominal provocadas por el impacto del Tren de la Costa. Los investigadores también analizan las cámaras de seguridad y un informe de accidentología sobre el vehículo para reconstruir con precisión la secuencia previa al impacto. La muerte de Ernestina Pais ocurrió cuando atravesaba un gran presente profesional. Integraba el elenco de El divorcio del año, obra dirigida por Muscari que se encontraba de gira por el Gran Buenos Aires. Aquella noche se dirigía al teatro Niní Marshall, en Tigre, donde debía participar de una nueva función.