"La China" abandonó hace cuatro días a Icardi y el futbolista se puso al día con la deuda con Wanda

Eugenia "La China" Suárez encontró mensajes que no le gustaron en el teléfono de Mauro Icardi y lo dejó hace cuatro días, luego del escándalo ocurrido en el boliche Tequila con la influencer Ekaterina Ojeda. Son tiempos de cambio para el futbolista, quien parece decidido a dejar de lado las peleas con su ex pareja Wanda Nara, ya que durante este miércoles pagó 400 mil dólares de la deuda por alimentos que mantiene con la empresaria.

"Hace cuatro días "La China" Suárez abandonó la casa de los sueños", aseguró la periodista Yanina Latorre al aire del programa SQP que conduce en América TV. "Se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro. Y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado", añadió enseguida. Para sustentar la revelación, aportó un video del futbolista con sus dos hijas de compras. "Todos sabemos que con "La China" no se separan nunca y van a todos lados juntos", señaló.

Según informó la conductora, la pareja tuvo "una muy fuerte discusión alrededor de Eka", la influencer con la que presuntamente el delantero coqueteó la semana pasada en el boliche Tequila. El escándalo parecía haber pasado, más allá de las declaraciones venenosas de la joven, aunque ciertos hallazgos en el teléfono de Mauro complicaron el panorama. "Le encontró unos mensajes "La China" a Mauro, hablando con una tercera persona de Eka. Que le pedía que la conecte. Y esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro", aportó Latorre. "Después del episodio estaba todo mal. El tema es que él le negaba todo, decía que la piba quería cámara", remarcó.

"Me dijeron que Mauro está con una tristeza", confesó la periodista, en relación a los diferentes frentes de batalla que tiene el futbolista. En ese sentido informó que el delantero "intentó persuadir" a Suárez, al punto de que fue a visitarla y se lo pidió de manera explícita. "Ella, por ahora, no quiere volver", contrarrestó.

Puso la plata

Otra novedad que informó Latorre tiene que ver con la demanda de alimentos que Icardi mantiene con Nara. "Por consejo de sus abogadas, finalmente las escuchó, y Mauro pagó la deuda", confirmó la periodista, con una noticia que despertó los aplausos de todo el estudio. "Hoy depositó en el Banco Nación y todavía a Wanda no le llegó porque tiene que llegar al Juzgado y hacerse efectiva la transferencia", añadió, en relación a los 400 mil dólares que puso que sirvieron para descontar 105 mil dólares, "que son las multas que tenía Wanda para con él".

"Está tan deprimido que pagó para ver si le empiezan a salir un poquito mejor las cosas", consideró Latorre, quien además no pudo evitar su agudeza en el análisis y se hizo una pregunta que avalaron sus panelistas. "Yo pensé una cosa: ¿ahora que se fue "La China" justó pagó? ¿No sería "La China" quien no lo dejaría pagar?", deslizó, en una pequeña muestra de su lengua karateka.