Milei congeló la tarifa social de la SUBE: prepara un golpe letal al bolsillo de jubilados y pensionados

En una nueva muestra de su política de ajuste fiscal contra los más vulnerables de la sociedad, el gobierno de Javier Milei oficializó un cambio estructural en el sistema de transporte que impacta de lleno en el bolsillo de jubilados, pensionados y otros grupos sociales que ya se encuentran al límite. A partir de este 1° de julio entró en vigencia la Resolución 40/2026, que modifica el esquema de cálculo de la tarifa social de la tarjeta SUBE.

La medida rompe con la actualización automática que acompañaba las subas de boletos en todo el país. De este modo, se establece un "techo" basado en valores que pueden quedar desactualizados, lo que somete a los beneficiarios a decisiones arbitrarias de la Secretaría de Transporte. Es, lisa y llanamente, un congelamiento encubierto que deja a los que menos tienen a merced de la inflación.

Los beneficios del sistema Red SUBE continuarán vigentes,

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, determina que los usuarios del sistema "abonarán una tarifa con un descuento del cincuenta y cinco por ciento (55 %)", pero introduce una salvedad técnica que altera el espíritu del beneficio: el descuento ahora " será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre la tarifa de referencia ".

Esta "tarifa de referencia" quedó fijada de manera estática a los valores vigentes al 30 de junio de 2026. Pero... ¿Qué significa esto? Que mientras el costo de vida vuela y los boletos aumentan en cada provincia, el subsidio del Estado se queda clavado en el pasado.

Jubilados en pie de lucha

Este cambio administrativo recae sobre un universo de usuarios ya castigados por la inflación:

Jubilados y pensionados

Personal doméstico

Veteranos de Malvinas

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo

Monotributistas sociales

Quienes perciben seguros por desempleo o capacitación

Transportes en Navidad

La justificación oficial de la Secretaría de Transporte reside en que las tarifas en las distintas jurisdicciones del país "presentan una dinámica frecuente y heterogénea". Según el texto de la resolución, los incrementos decididos por provincias y municipios "no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional", lo que, desde la óptica oficial, dificultaba la previsión del gasto destinado a financiar el beneficio.

Palabras más palabras menos, para el Gobierno de Javier Milei, el problema no es el aumento del costo de vida para el usuario, sino la imposibilidad de planificar el recorte fiscal cuando los boletos suben fuera de su control directo. Prefieren la "previsibilidad" de sus planillas de Excel que la seguridad alimentaria de un jubilado que ya no puede pagar el transporte público.