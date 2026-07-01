Chang Sung Kim en BBN: "La derecha odia la cultura y la educación porque es algo que nunca podrá tener"

Una mañana otoñal del 2026, Chang Sung Kim responde del otro lado del teléfono con voz suave, un humor brillante y con el profundo deseo de la reflexión. En una profunda charla con BigBang que empezó con la felicidad del estreno de su nueva película Hijo Mayor, -dirigida por Cecilia Kang y que explora las raíces y los sacrificios de los inmigrantes coreanos en Argentina- culminó reflexiones que no cualquiera se anima en épocas de ultraderecha: su firme postura ante las adversidades y las crueldades que lleva cometidas el gobierno de Javier Milei.

Chang llegó a Argentina a los siete años, sin conocer el idioma ni la cultura. Sin embargo, encontró en este país un hogar. "Yo soy argentino, no tengo ninguna duda", afirma con convicción y cuenta la anécdota que lo hizo darse cuenta de su argentinidad al palo... Después de vivir en Brasil refleja su profundo arraigo, le dijo a sus amigos: "Extraño mucho mi país, me voy a volver", recuerda entre risas y recordó: "Me preguntaron, 'qué te vas a Corea', me decían... 'No, me voy a la Argentina'", contó tentado.

Chang Sung Kim

La informalidad y la falta de prejuicios son aspectos que Kim valora profundamente: "La gente te acepta como sos", dice, destacando cómo esta apertura le permitió florecer como actor en un país que no intenta disciplinar o cambiar a las personas por su origen: "En muchos otros países se trata de disciplinar siempre con el idioma, con las costumbres... En Corea mismo: son educaciones muy estrictas, una cultura muy estricta. Entonces, esta cosa que uno dice habla como si fuera un defecto, la informalidad, a mí me parece genial que sea así ".

Las imágenes que rondan el mundo de Milei celebrando la independencia de los Estados Unidos convirtiéndose así el primer presidente argentino en hacerlo, dejan demostrado que "la argentinidad" no existe en la era de la motosierra donde se recortan presupuestos para la cultura y el arte popular.

Javier Milei en el Día de la Independencia de Estados Unidos

Respecto a estos desfinanciamientos también en el cine, Kim no duda y responde: "A mí no me sorprende para nada. Lo han hecho siempre. No te olvides que el proceso militar quemaban libros, censuraban películas, prohibían artistas. La derecha siempre tuvo como un odio que tiene que ver con algo que ellos no pueden tener nunca, que es cultura, educación . Asume la derecha y se la agarra con la cultura y la educación. A ahora más grave que con la salud también. Pero no solamente en la Argentina, la derecha en general".

Fijando un paralelismo muy inteligente con Estados Unidos, explica: "Si hay un país que tiene cultura es Estados Unidos, exportan cultura. Todo el mundo está influenciado por su música, su cine, su comida rápida y sin embargo... ¿viste la pelea que hay con los artistas y Trump?", pregunta y sigue: "Porque la derecha es así. Ningunea eso, porque no no quiere gente culta, educada, no quiere sensibilidad, no quiere testimonio de la época".

Donald Trump

En cuanto a los recortes en el cine argentino y al INCAA, el actor reflexiona: "No quieren que haya testimonios de esta era. Me imagino cómo pensarán ellos: '¿Yo le voy a dar plata al cine para que estos hablen mal de mí? Listo, no les doy nada'. Porque es inevitable que van a hablar de la época que nos atraviesa. Y eso está encima va a estar documentado, o sea, que lo podés ver de acá a 10 años".

Chang recuerda la experiencia de la película La Historia Oficial que tuvo como centro la reconstrucción de casos de bebés apropiados y que terminó ganando un Oscar. Sobre eso, explica: "Por eso nos odian porque además no nos callamos. Es que no nos podemos callar. Es tan cruel, es tan despiadado", dijo con tristeza y contundente afirma: "Que todos los miércoles a los jubilados los repriman. No puedo creer que esto esté pasando en mi país, que un gobierno reprima a sus jubilados por reclamar algo que le corresponde. Van y reprimen a los discapacitados. Nunca vi tanta crueldad . Nunca. No es tiempo de callarse. Cada uno colabora y aporta de donde puede. Yo no lo puedo callar. Cada vez que me pregunten, voy a decir lo que me parece", expresó.

Represión en el Congreso- Fotos de Rocío Bao

Sobre aquellos artistas que no se expresan políticamente por temor a las olas de hate, este actor responde de manera enfática: "No me puedo detener en eso cuando hay gente muriéndose. Realmente, yo sería un miserable, un mezquino. Es cierto, a veces hablar y te cancelan, como si fuera más importante..."

Sobre esto, contó que amigos muy cercanos como Valentina Bassi, Lola Bertet, Julieta Díaz, Gustavo Garzón o Inés Estévez están atravesando por situaciones de extrema violencia por la desfinanciación en materia de discapacidad: "¿Puede ser algo más doloroso que tener a tus hijos con esa discapacidad y que el Gobierno lo reprima, le quite el subsidio, le quite presupuesto para atenderlo. Solamente si te ponés en ese lugar, no podés estar callado".

Hijo Mayor, la nueva película de Chang Sung Kim

La película "Hijo Mayor" es un homenaje a los primeros inmigrantes coreanos en Argentina, una historia que Kim conoce íntimamente. "Es un homenaje en vida", dice sobre la obra de Kang. Para él, participar en esta película es rendir tributo a su padre y a todos aquellos que llegaron con sueños y sacrificios.

Trabajar con Anita B Queen fue una experiencia enriquecedora para Kim: "Es genia, no sabés lo que ha sorprendido a todos", comenta sobre su compañera de reparto, cuya experiencia personal también está marcada por la inmigración.

Hijo Mayor es un viaje emocional para Chang Sung Kim: "Para mí es como hacerle un homenaje a mi viejo", confiesa, recordando a aquellos que allanaron el camino para las generaciones futuras. En cada escena, Kim revive su historia personal y rinde homenaje a los sacrificios de sus antepasados.