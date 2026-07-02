Golpe para la China Suárez: un inesperado pedido de las hijas de Mauro Icardi la dejó fuera de la historia

El miércoles por la noche, Yanina Latorre sorprendió al revelar que Mauro Icardi finalmente pagó la deuda por la cuota alimentaria que mantenía con Wanda Nara por sus hijas. Sin embargo, esa noticia no llegó sola: coincidió con una fuerte crisis en su relación con la China Suárez.

Según contó la conductora en Sálvese Quien Pueda, la actriz abandonó hace cuatro días la casa que compartía con el futbolista y regresó a su propia propiedad. Aunque no retiró todas sus pertenencias, sí se llevó varias valijas, a sus hijos y a su perro. La salida, de acuerdo con el relato de Latorre, estuvo marcada por una fuerte discusión y gritos.

Ekaterina Ojeda habría generado una fuerte crisis entre China Suárez y Mauro Icardi

¿Qué desató el conflicto? Todo tendría un nombre y apellido: Ekaterina Ojeda. Si bien la pelea comenzó luego de que trascendiera que Icardi habría coqueteado con la influencer en un boliche, el delantero lo negó en un primer momento. Sin embargo, la situación empeoró cuando la China habría encontrado mensajes que demostrarían que el futbolista le pidió a un tercero que se contactara con Ekaterina.

Pero Latorre fue un paso más allá y reveló un dato inesperado: las hijas de Icardi tendrían curiosidad por conocer a la joven que quedó en el centro de la polémica.

"Te tengo un dato más. Escuchen. Las hijas de Mauro Icardi la quieren conocer a Eka porque es viral en TikTok ", aseguró la conductora del ciclo de América, despertando la sorpresa de sus compañeros al aire.

Si bien Yanina Latorre no dio más detalles sobre cómo obtuvo esa información ni explicó el motivo puntual del interés de las menores, sus dichos volvieron a instalar el nombre de Ekaterina Ojeda en el centro de la escena, en medio del escándalo que atraviesa la pareja.