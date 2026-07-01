Falleció Santiago Ríos a los 71 años: de sus primeras apariciones en Cha Cha Cha hasta su papel en 1978

A los 71 años falleció este miércoles el actor argentino Santiago Ríos, recordado por su participación en Cha Cha Cha durante los años 90 y por sus papeles en diferentes ficciones nacionales como Tumberos, Argentina, Son amores, Costumbres argentinas y Los Roldán. Uno de sus últimos papeles recordados fue en 1978, la película de terror ambientada en la dictadura militar.

"Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento", escribieron en un comunicado de la Asociación Argentina de Actores (AAA), para despedir al entrerriano nacido en la ciudad de Paraná el 15 de octubre de 1955.

Según destacaron, se formó con grandes del teatro como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, además de tener una prolífera carrera en los escenarios bajo la dirección de fenómenos nacionales como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.

Uno de los primeros programas que lo llevó a ser "conocido" de manera popular fue Cha Cha Cha, el show de humor absurdo que impulsaron Alfredo Caseros, Diego Capussotto y Fabio Alberti, entre otros. En las últimos horas ganó notoriedad un sketch en el que él entrevistaba en un falso programa llamado "Ríos de sonrisas" a sus ex compañeros, 25 años después, con los achaques propios de las décadas que pasaron.

Santiago Ríos en la película 1978.

Una de sus últimas apariciones fue en la película argentina de terror 1978, donde Ríos interpretó a Alsina, un torturador que se hacía pasar por cura colaboracionista de los grupos de tareas, para "ablandar" a sus víctimas. El personaje fue una demostración de la amplitud artística del fallecido, quien supo manejar las risas, el drama y hasta el miedo, con sus interpretaciones.

Las ficciones en las que participó fueron muchas. Además de las mencionadas previamente estuvieron Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV ), Disputas, Culpable de este amor, La Niñera, Los simuladores, Panadería Los Felipe, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado... historias de café, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo y Los exitosos Pells, entre tantas otras.