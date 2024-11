La verdad detrás de la eliminación de Callejero Fino de Bake Off: esto esconde Telefe

Tensión entre las ganache y los hornos de Bake Off: durante la última transmisión, Wanda Nara confirmó que un participante abandonaba la competencia, dejando así la posibilidad de continuar a dos de sus compañeros que se encontraban en la cuerda floja. Se trata de Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino.

"Les quiero comunicar que Calle decidió abandonar la competencia por motivos laborales", comenzó anunciando la conductora. Si bien Telefe quiso vender la despedida del cantante con un sabor dulce, no fue así: "Ustedes más que nadie saben los horarios extensos que tenemos de grabación. Por eso hoy no habrá eliminación", continuó explicando a los demás participantes.

Callejero Fino prometía ser el gran ganador de Bake Off pero las autoridades de Telefe lo limpiaron

Capítulo tras capítulo, Callejero Fino logró ganarse el cariño de sus compañeros y la aclamación del público debido a su compañerismo y diversión con la que encaró cada programa. Así como también conquistó el paladar de los jurados en cada prueba, por lo que no tardaron en apodarlo "Pastelero Fino".

Tras ausentarse dos programas seguidos, sus posteos en redes sociales se volvieron monotemáticos: "Calle donde estás. No dicen nada en Bake Off"; "Pastelero Fino te extrañamos, ¿Cuándo volvés?" y "¿Por qué no estás más? Yo quería que ganes vos", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos. Dudas que el artista decidió no responder.

Al no llegar a las grabaciones, la producción decidió desvincularlo de Bake Off: "Fue un gran compañero y lamento que no hayan tenido la oportunidad de despedirse de él. Entendemos que si es un gran momento para él en la música que es lo que le gusta, lo respetamos", comentó Vero Lozano, lo que dio pie al lapidario e irónico comentario de Wanda Nara: "Las puertas están abiertas por si quiere pasar a saludar a pesar de su atareada agenda".

Lo que Telefe no quiere que se sepa

Semanas atrás, la periodista Pochi contó, a través de su cuenta de Instagram Gossipeame, la verdad detrás de la salida de Callejero Fino: "¡Tengo un chisme!... Tendría que haber ido a grabar lunes y martes. No sólo que no habría aparecido sino que n o habría respondido el teléfono . Así que, lo que entiendo, es que su salida del reality tampoco habría sido grabada".

Cande Molfese y Cami Homs serían las finalistas del reality show

La comunicadora remarcó que el músico tuvo " problemas de conducta ", por lo que las autoridades del canal decidieron no continuar con su contrato, pese a ser uno de los posibles ganadores de la competencia pastelera.

💣 Bombita: la final de Bake Off ya se grabó y se filtró quienes son las dos participantes que llegaron a esa instancia: "Cami Homs y Cande Molfese se disputarán la final. Se grabaron dos finales, en uno gana Cami y en el otro Cande. Maru Botana llevó tortas para todos para festejar. En la semifinal, quedó eliminada Vero Lozano", detalló el usuario de X, llamado El Laucha.