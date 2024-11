Cami Mayan, luego de que Alexis Mac Allister rompa el silencio: "Nadie quiere ser la cornuda del momento"

Un nuevo round se peleó en la ya vieja separación entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan, luego de que el futbolista se refiriera a ella y la influencer contestara con duras declaraciones, entre las cuales lo acusa de haberse quedado cosas que eran de ella. Además, cruzó a quienes la atacan porque no trabajaba durante su relación con el campeón del mundo. "La verdad es que no hay absolutamente nada nuevo. No hay ninguna historia, ninguna relación, nada", contestó cuando desde A la Tarde por América TV le preguntaron sobre cómo estaban las cosas con su ex pareja. "Sí, lo vi. No dijo mucho. No tengo ganas de verlo de vuelta. Es lo que ya sabemos. Muchas cosas me las guardé y me las sigo guardando", aseguró respecto a las declaraciones de él.

Mac Allister había afirmado, también ante el mismo programa, que "no hubo más relación" entre ellos y que "ella tomó su camino" y él el suyo. "Ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que capaz que ella sintió o que cree que pasaron. Pero bueno, yo sé cómo fueron las cosas y por ese lado estoy muy tranquilo", reflexionó el mediocampista.

Sobre la demanda que le hizo Mayan, el jugador del Liverpool inglés destacó que "está todo en la Justicia, donde tiene que estar" y que se encuentran esperando a ver cómo avanza. "En su momento charlamos las cosas que teníamos que charlar y fue claramente una decisión de ella, pero está todo bien y está en su derecho", reconoció Mac Allister.

Alrededor de este punto también se expresó Mayan: "No voy a dar detalles privados del proceso legal, va siguiendo su curso y lo que yo entiendo es que se va yendo de un lado para el otro, hay un ida y vuelta", opinó. "A mí no me gusta mediatizar esto porque es algo súper personal y privado. De hecho, todo el tema de la causa nunca lo conté. Se habló desde otro lado, yo voy atajando los pelotazos después. Yo siempre hablé desde mi experiencia. Yo estoy en un programa de stream todos los días. Obviamente que cuento cosas que me pasaron porque todos hablamos de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestras reflexiones", agregó al respecto.

Según Mayan, "hay cosas que son fácticas y hay cosas en las que uno puede ser subjetivo". Aunque resaltó que "hay cosas que pasaron, y uno puede parecerle bien o mal, pero sucedieron, y hay otras que uno puede juzgar desde su propio criterio". "Yo literalmente dejé cajas en la casa. Hice un video donde muestro las cosas que tenía ya armadas para traerme para Argentina y cuando las fui a buscar, que tuve que ir a buscarlas por mis propios medios porque nadie me las mandó, estaban la mitad de las cosas", explicó.

Mac Allister aseguró que las cosas no fueron como las contó Cami Mayan

Otro de los puntos de la polémica a partir de las críticas fueron las acusaciones públicas que le hacen a ella acerca de la comodidad con la que vivió su relación con el futbolista. "En el último tiempo era mucho de esto de que 'no trabajás' y que 'nunca hiciste nada', que 'viviste no sé cuánto tiempo afuera', como que te rascabas", recordó al aire del programa de stream del cual participa en Luzu TV.

"Quizás yo estando afuera no trabajaba, pero tampoco podía. Por una cuestión de que el contexto no lo facilitaba. Si bien a mí no me gustaba estar como si nada y por eso ni bien me vine acá busqué qué podía hacer, mi pareja era también 'yo tampoco prefiero que lo hagas'. Y yo ahí me sentía entre la espada y la pared, y como que no tenía tanto lugar como para decir: 'yo me pongo a laburar y ya'", detalló sobre el tema.

Cami Mayan en Patria y Familia, el programa de Luzu TV en el que participa.

"Sí, quizás no estaba trabajando, pero tampoco tenía mucho el espacio. Y sí, quizás todo lo que fue la exposición me re ayudó y lo super agradezco. Quizás no fue la exposición que yo hubiera buscado o querido, porque la verdad creo que nadie quiere prender la televisión y verse y ser la cornuda del momento. Es que, fuera de joda, la verdad que era una paja. Ahora como que realmente me cago de risa porque siento que quedó para el chiste, pero en su momento era un garrón", lamentó.