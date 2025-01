La verdad sobre la salud de "Cacho" Deicas de Los Palmeras: internado de urgencia tras sufrir un ACV

Este viernes, el pueblo de Santa Fe y los fanáticos de la cumbia sufrieron un duro golpe al conocerse la noticia sobre el crítico estado de salud de Rubén "Cacho" Deicas, cantante de Los Palmeras: tuvo que ser internado de urgencia.

Según el parte médico, el líder de la cumbia santafesina sufrió un accidente cerebro vascular isquémico a sus 72 años y se encuentra "lúcido" y "estable hemodinámicamente". Para transmitir tranquilidad a sus seguidores, se hizo de público conocimiento el documento donde se detalla su estado: "El Sr. Deicas Rubén Héctor ingresó ayer por un déficit neurológico agudo, sin compromiso del estado de conciencia ni disfunción de otros sistemas. Dicho déficit presentaba varias horas de inicio. Por examen neurológico y estudios de imágenes (tomografía computada y resonancia magnética) se realizó diagnóstico de accidente cerebro vascular isquémico".

En medio de la gira artística, Rubén "Cacho" Deicas fue internado al sufrir un ACV

"Con control multidisciplinario, tratamiento farmacológico y monitoreo estricto en Unidad de Terapia Intensiva, evoluciona en horas con mejoría de su déficit neurológico, encontrándose actualmente lúcido, estable hemodinámicamente y en compañía de su familia", concluyó el parte que firmaron los profesionales de salud que se encuentran velando por la salud del artista.

El problema vital de Cacho Deicas se da en una gira de verano junto Los Palmeras: mientras los fanáticos esperan saber cómo continuarán las presentaciones, desde la banda no lanzaron un comunicado oficial por lo que se desconoce si existirán cancelaciones para los próximos días. El sábado 18, por ejemplo, el grupo de cumbia santafesina iba a ser el número central en la Fiesta de la Avicultura que se celebra en Santa María de Punilla, Córdoba.

Parte medico de Cacho Deicas tras ser intervenido en las últimas horas

El entorno del artista dialogó con el medio TN y confirmaron que el músico tenía una internación programada desde hace tres meses para realizarse estudios cardiológicos, que se pospusieron en el tiempo debido a sus shows . Asimismo, recalcaron que se encuentra en buen estado de salud.

Esta no sería la primera vez que Rubén "Cacho" Deicas, el cantante de hits como "El bombón asesino", había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV, ya que el primero fue en 1998. Fue él mismo quien lo contó años atrás en una entrevista: "Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden".