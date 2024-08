Lali Espósito habló como nunca antes sobre su hermana Anita

El pasado jueves, Anita Espósito celebró sus cumpleaños número 38 en una nueva transmisión de su programa Patria y Familia por Luzu TV. Acompañada de sus seres queridos, la joven recibió el emotivo saludo de su hermana, Lali Espósito, generando las lágrimas de más de uno.

Aunque la artista no pudo estar físicamente en el estudio, quiso estar presente en un día de festejo: "Este es el contexto, amigos. En un auto frenado. Es un día muy especial y no quería faltar en Patria y Familia para mandarle un beso a la número uno de mi vida, de la vida de todes los que la conocen y la amamos, y que disfrutamos tenerla en nuestras vidas", comenzó la cantante. Un video, grabado en modo selfie, en el que se encuentra en su vehículo.

Anita Espósito celebra su cumpleaños en Luzu Tv

"Hoy es el cumple de la gran Anita Espósito. Hermana mía, qué decirte, es muy difícil no llorar si hablo de vos. Sos todo para mí, sos mi maestra, sos luminosa, sos mi ejemplo de integridad, de salir adelante, sos mágica...", sus lágrimas y la voz quebrada le impidieron continuar, pero luego de unos segundos se recompuso y siguió expresando su admiración: "Me emociona mucho porque de verdad sos una de las mujeres más potentes que conozco", admitió la artista.

Lali agradeció a su hermana por el arduo acompañamiento en su labor como actriz y cantante. Y aunque muchas veces titularon "la hermana de" a la hora de hablar de Anita, hoy en día la intérprete de "¿Quiénes son?", contó que en la calle le sucede lo mismo: "Hoy me da mucho orgullo que me paren en la calle y me digan: 'Vos sos la hermana de Anita. La amo a Anita, mándale un beso'", confesó a corazón abierto.

Tanto su hijo como su madre, y sus compañeros de Patria y Familia le hicieron sentir que era especial en el aniversario de nacimiento. Anita no solo agradeció el estar sino también el movilizarse para conseguir el video de su hermana, quien concluyó su emotivo mensaje con unas palabras de orgullo: "Amiga, hermana, te amo. Feliz cumpleaños. Sos lo más grande que hay, celebro que tanta gente en este momento esté celebrando tu vida y pueda conocerte como te conocemos tu familia y tus amigos de toda la vida... Feliz cumple, te amo", concluyó.

Cabe recordar que Anita fue la gran responsable de que Lali haya sido vista por la producción de Cris Morena, luego la artista supo demostrar su talento y creó un camino de puro éxito. Fue la misma conductora de Luzu quien hace poco recordó la anécdota de su gran equivocación: "Otra de la gran cagada que me mande fue llevarla a Lali al casting", empezó la historia y sus compañeros le recordaron que fue algo que terminó saliendo bien, ya que fue la protagonista de muchas novelas de Telefe.

Todo se remonta a cuando la actriz tenía 10 años y su hermana era la encargada de acompañarla a los casting, un momento en el que no existía el GPS: "Rincón de Luz era un casting privado, no había salido a la luz. Había una fila de niños con padres, nosotros dijimos no puede ser en otro lado que no sea acá", relató. Claramente el lugar terminó siendo otro pero Lali conquistó el corazón de los productores. Recordaron que le preguntaron de dónde venía, haciendo referencia a la agencia, y ella contestó "yo vengo de mi casa". La desfachatez de la nena hizo que grandes empresarios la quieran para los grandes éxitos de la infancia y adolescencia de muchas personas.