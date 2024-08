Yeyito De Gregorio no perdona a Lali Espósito: "Soy tu familia"

El pasado miércoles, el stream de Olga reunió a los protagonistas de novelas que marcaron la infancia y adolescencia de millones de personas, en un evento que recibió el nombre de Cris Morena Day, un homenaje en vida a la creadora de las grandes producciones como fueron Chiquititas, Casi Ángeles o Floricienta. Sin embargo, aquello que juraba ser un momento de nostalgia y alegría se vio manchado por las polémicas que surgieron: problemas en cuanto a derechos de autor y grandes ausencias.

En el escenario del Gran Rex estuvieron presentes Lali Espósito quien cantó "Dos Ojos" y luego protagonizó un romántico momento de miradas y risas con Peter Lanzani. Emilia Attias y Nico Vázquez volvieron a conquistar a los fanáticos con un dúo musical, al igual que lo hizo Agustina Cherri con su hija Muna. Muchísimas fueron las figuras que acompañaron a Cris Morena en su día y... muchos otros no fueron ni siquiera convocados.

Cris Morena Day

Yeyito De Gregorio fue el primero en romper el silencio al no recibir la invitación: "No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar ¡casi 11 años en todos los éxitos de Cris!", contó en historias de Instagram. Recientemente en el programa de Pamela David contaron algunos detalles al respecto y aseguraron que el joven tiene el "corazón con aujeritos" como la emblemática canción de Chiquititas.

El actor que interpretó a varios personajes en casi todas las novelas de Cris Morena, se sintió dolido cuando no le llegó la invitación y quedó defraudado de su ex compañera, Lali: "¿Qué la define?", le preguntaron en un stream y su respuesta sorprendió arduamente: "Desilusión y no digo más nada", dijo con un rostro serio. "Esperaba un centro pero no" o "Yo esperaba menos", pronunciaban los conductores sorprendidos por la picante reacción del joven.

Yeyito De Gregorio vivió en primera persona la traición de Lali Espósito

De Gregorio dio los motivos que lo mantienen enojado con Espósito: "Una persona que nacimos juntos, que compartimos ese escenario juntos, que no diga 'che pará'", comenzó dando sus argumentos. Su desilusión no solo viene por no estar presente aquel día en el Gran Rex, sino además por qué la cantante no se tomó ni siquiera un minuto del vivo para enviarle un saludo, lo cual dejaba en evidencia a Cris Morena: "Debe tener un por qué, pero no sabemos", siguió.

Por último, el actor contó las múltiples actividades que compartió con el elenco en las horas fuera del trabajo. Desde asados hasta cumpleaños de hijos, pasando por vacaciones y salidas, el joven se guarda un buen recuerdo de quienes consideraba sus amigos y se comportaron de una manera que le dolió: " Todo bien si todos respetan una idea, pero vos no respetes esa idea, porque soy tu familia ", siguió reclamando por el cariño de Lali.

Conflictos legales

Además de la gran ausencia de Yeyito y de Flor Bertotti, quien dio vida a Floricienta, tampoco estuvo presente en la escena la novela "Aliados", que se estrenó en 2013: "La auto destrucción de la humanidad es inminente y en un lugar del planeta 'ViveRo'", habitan unos adolescentes que son egocéntricos, superficiales, pero además son los elegidos para una noble causa, la de salvar el planeta, ellos son auxiliados por siete seres de luz provenientes de otros planetas", se describe la serie en Wikipedia.

Aliados, el proyecto que llevó a juicio a Cris Morena

El motivo de que ninguna canción ni imagen se haya mostrado tiene que ver con un problema judicial que enfrenta Cris Morena con Ramiro Simón. El joven hizo de público conocimiento el robo de la productora a una historia escrita por él.

En reiteradas entrevistas, Simón contó que había llevado su guion a varias productoras e incluso lo había dejado en manos del mismísimo Axel Kuschevatzky, pero nunca imaginó que su obra llegaría a manos de Cris Morena. Luego vio su obra publicada en Telefe, con algunos cambios lo que en un primer momento lo hizo dudar. Desde que inició acciones legales contra la empresaria, esta borró de su memoria "Aliados".