La interna con Zaira Nara se mudó a Telefe: vuelve Bake Off y Wanda le serruchó el piso a Paula Chaves

La interna y rivalidad entre Paula Chaves y Zaira Nara cerró un nuevo capítulo, luego de que se confirmara que Wanda Nara será conductora del nuevo Bake Off Argentina celebrity que se estrenará en Telefe cuando termine la actual edición de Gran Hermano. A falta de MasterChef hasta 2025, finalmente la señal optó por la empresaria por sobre la pareja de Pedro Alfonso, que venía siendo la elegida para llevar las riendas de este formato hasta ahora.

En las historias que compartió la mujer de Mauro Icardi, en las cuales respondió preguntas a su fanáticos y fanáticas, confirmó la designación. Una de las primeras preguntas fue sobre el tema y Wanda la confirmó sin titubear: "Si, estoy muy feliz. Muy agradecida a Telefe quien confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos", deslizó. Lo cierto es que dentro de la afirmación también está un palo por elevación contra Chaves.

Wanda Nara al frente de MasterChef.

Cabe recordar que Zaira es la madrina de Filipa, una de las hijas de Paula y Alfonso. Pero que la relación entre ambas se vio resentida cuando la ex de Diego Forlán comenzó a salir con Facundo Pieres, un polista que, hace muchos años, salió con la modelo ganadora de Súper M 2002. En su momento, la nueva relación generó enojo en ella y hasta llegó a decir que no estaban más "en la misma sintonía".

"Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", declaró en aquel momento Zaira ante LAM.

"Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella. Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice 'cero problema', 'dale para adelante', y donde una amiga me dice 'para ahí no mires', no miro.", aclaró después.

Las historias de Wanda Nara sobre la noticia de que conducirá Bake Off Celebrity y que MasterChef se pasó para el 2025.

En sus publicaciones, Wanda también dejó en claro que tiene mucho futuro por delante como conductora y hasta artista, cuando enumeró los proyectos a futuro que tiene diagramados. "La conducción de Bake Off, por Telefe. Love is Blind, por Netflix, L' acchiappatalenti por RAI, música y una bomba...", celebró. También contestó a una pregunta respecto a si extrañaba MasterChef: ""Mucho, pero me tranquiliza saber que tengo contrato para conducirlo el año que viene".

Antes de exponer estas historias, Wanda le dio la confirmación de su nuevo rol a Guido Záffora de Intrusos, quien se refirió al tema al aire de América TV. "MasterChef finalmente no se va a hacer y Wanda va a estar al frente de Bake Off. Entra Wanda y sale Paula Chaves, quien condujo tres temporadas", informó el periodista, quien luego detalló que será una edición corta de menos de 15 emisiones.

Las historias de Wanda Nara sobre la noticia de que conducirá Bake Off Celebrity y que MasterChef se pasó para el 2025.

"Esta era una información que venía circulando. A Wanda le querían dar un lugar en Telefe porque se lo habían prometido, y además la quieren mucho en el canal. Wanda llega a la Argentina a fin de mes o primeros días de junio y comienza a grabar Bake Off", reveló Záffora. "Es un escándalo familiar. Las Nara están muy vinculadas a Paula, recordemos que Zaira es la madrina de una de las hijas de Paula y tenía un vínculo con Wanda. Esto despierta un montón de competencia dentro de Telefe", añadió.

Acto seguido, la panelista Karina Iavícoli se comunicó con Chaves, quien se mostró comprensiva ante la decisión del canal. "Dice que ella no tiene idea de lo que le estamos diciendo pero que le parece bien y lógico porque no está contratada por Telefe este año, así que le resulta bastante natural que elijan a una conductora como Wanda Nara que sí forma parte del canal", leyó.

Las historias de Wanda Nara sobre la noticia de que conducirá Bake Off Celebrity y que MasterChef se pasó para el 2025.

"Evidentemente la toma de sorpresa esta información a Paula porque está en el supermercado, pero por lo que dice nadie antes levantó el teléfono y le aviso. Yo quería saber qué pensaba porque va a entregar el cetro de mando a otra persona", señaló Iavícoli. "Estoy en el supermercado. Me estoy yendo a trabajar a Uruguay. La verdad no tengo idea, no puedo decir mucho. Aparte no tengo contrato con Telefe", le había dicho Chaves. Más tarde, en LAM detallaron que algunos de los integrantes de este próximo Bake Off Celebrity serán los ex GH Romina Uhrig y Licha Navarro, además de Nacho Elizalde, integrante del stream Nadie Dice Nada de Luzu TV.