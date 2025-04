Lizy Tagliani se defendió, Marcela Tauro se metió y mostró su peor cara: "El mensaje es para Viviana"

El fin de semana comenzó con fuertes acusaciones de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, donde la señaló por haberle robado dinero, objetos de valor y comida. En este contexto, la conductora de La Peña de Morfi realizó un descargo al respecto en la transmisión del domingo en Telefe.

"Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste. Nunca pensé que esto podía pasar", comenzó su monólogo mirando fijamente a la cámara y con la voz entrecortada.

Visiblemente afectada por las acusaciones en su contra, la comediante destacó que a sus 54 años todavía conserva vínculos con sus amistades de la infancia, con sus compañeros de secundario y con personas con las que se cruzó en sus diferentes trabajos, incluyendo a clientas a las que atendió durante sus más de 25 años como peluquera. En este contexto, no se achicó a los dichos de Canosa: "Toda gente que me brindó oportunidades, que me brindó su afecto, su cariño, su confianza, y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerzas en los días que estoy viviendo", puntualizó.

"Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí . Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también", añadió Lizy antes de pedirle disculpas a sus compañeros de programa y al público por tener que realizar este descargo: "No quería dejar pasar que obviamente me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona", continuó.

Tagliani aseguró estar donde siempre lo deseo, con la familia que tanto le costó: "Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy esto que soy", precisó con la voz quebrada y siguió: "Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce desde el día a día sabe que soy así. Y los que me conocen a través de una cámara, del teatro, de la radio o a través de otros lugares que no tienen la posibilidad de verme en el día a día personalmente, quizás puedan pensar que he fingido todo este tiempo, pero nadie, nadie, puede ser un personaje durante 54 años y conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan. Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor de que yo misma voy a decir 'sí, esto pasó' ", prometió.

Lejos de apaciguar las aguas, el descargo de Tagliani indignó a Viviana Canosa que prometió salir a hablar, con pruebas en mano, este lunes. A esto se sumó Marcela Tauro, que aseguró que su colega se había mensajeado con su pareja: "Qué buena actriz. No lo había visto. Muy buena actriz", dijo irónicamente.

La conductora de Infama destruyó públicamente a la humorista: "Ella dice 'mi familia, mi esposo'... ¿Sabés qué? Esto ocurrió en 2023, hacía tres meses que se había casado. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaban tan enamorados", comentó y fue interrumpida por uno de sus panelistas: "¿No le creíste entonces?". Fiel a su estilo, respondió: "No. No sé si nada, porque no es para mí. El mensaje es para Viviana".

Finalmente, Marcela Tauro aseguró que Lizy Tagliani armó su "falso" discurso y vendió algo que no es. A esto se sumó Karina Iavícoli: "Si prestás atención, estaba leyendo. Estaba tan nerviosa que tuvo que leerlo. Y la vi con un look muy distinto al habitual, como armando un marco para que sea creíble lo que decía".