Baby Etchecopar se vengó de Yuyito González y la destrozó: "Su programa me parece pedorro, es una mierda"

Hace muchísimo tiempo que Baby Etchecopar no se enojaba tanto. Esta vez, el polémico conductor de televisión no puso más que irse en insultos contra la conductora de televisión, ex vedette y ahora novia de Javier Milei, Yuyito González que le advirtió que lo llevará a juicio por criticar su show en la pantalla chica.

Con un descargo típico de su estilo, Etchecopar empezó: "Está ofendida y yo me sentí muy bien porque hace como 15 años que nadie me hace un juicio". Sin embargo, no renegó e irónicamente expresó que el juicio que quiere llevar adelante la novia del líder de las fuerzas del cielo "habla de libertad de expresión".

Baby Etchecopar

"Prefiero que la señora Yuyo me haga un juicio a que la pareja de la señora me mande a echarme del canal. Es más valorable y la quiero felicitar por el juicio", dijo Baby con su típico micrófono que imita a los shows de stand up.

Las declaraciones fueron realizadas al principio de su propio programa periodístico y desde allí contraatacó como nunca antes: "Una sola sugerencia: si usted no quiere que la critiquen no se haga criticar. No se ponga a hacer un programa de cable, no empiece a hacer lo de los muñecos", dijo.

Yuyito González

Entre risas pero bastante indignado, destrozó al programa de la voluptuosa rubia: "Es lo mismo que Gran Hermano, no me gusta, me parece pedorro, es un programa de mierda y yo creo que tengo todo el derecho del mundo de opinar", dijo sin pelos en la lengua.

Se ve que hay mucha presión sobre lo que se dice y lo que no en Canal América donde coincidentemente, hay periodistas que son del palo libertario. Sin embargo, Etchecopar dio a entender que no tiene ni miedo ni nada que perder: "Ahora si no hay que opinar porque es el oráculo y no hay que opinar sobre el show de los muppets que hace, no lo miro, no opino y me callo la boca".

Yuyito y Milei

De igual manera, Etchecopar no dio ni un paso atrás y arremetió con fuerza: "Igual bienvenido el juicio porque me parece horrible, hizo cero de rating, se lo está diciendo el público. No haga televisión, vaya al gimnasio porque el problema acá es que tiene un buffet de abogados que está mirándonos y ahí ya me suena a censura porque no sé si son del Estado o son de la señora Yuyo", dijo con todas las letras y siguió: "Para que no la critiquen, no haga televisión porque todos los que hacemos televisión somos punibles y además usted está poniendo la pelota en el arco para que la pateemos".

Además, parado sobre la vereda del frente de La Libertad Avanza destapó las verdaderas intenciones de Yuyito: "El tema nacional donde tapa el hambre de los jubilados, el poco sueldo que gana la gente, que es el juicio de Yuyo a los periodistas que la ofenden". Luego, retrucó: "Usted no tiene que hacer el programa. Tiene dos opciones o vive con su esposo o tiene un programa en prime time donde esté al nivel de Susana Giménez".

Además, criticó el poco decoro de la wana be primera dama y sus negocios como modelo de bikinis y ropa interior: "hace quedar muy mal parado al presidente esta cantidad de canje de lencería berreta", arremetió.

Baby Etchecopar dejó algo claro: "La voy a seguir ofendiendo en medida que su programa siga no gustandome" y, en la misma línea disparó sin piedad contra Yuyito González: "No voy a ir a una mediación, no voy a pedirle disculpas, no me puede sacar una moneda porque yo gano muy poco".