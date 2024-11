Lizy Tagliani no puede ocultarlo: ternura, amor y felicidad por el gran paso que dio su hijo Tati

Los días de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot dio un vuelco de 180 grados al llegar Tati a sus vidas. Al convertirse en padres, la mediática se volvió monotemática en sus charlas y es imposible que no comente algo de su hijo. En las últimas horas se emocionó con sus palabras en un gran paso familiar.

"Hoy tuvimos una tarde de juegos en el cole de nuestro Tati", contó a sus seguidores con un tierno posteo. Una jornada de risas, creatividad y la complicidad de una familia que celebra cada pequeño instante quedó retratada en aquella imagen que enterneció la plataforma.

En palabras de la influencer, el evento escolar fue también un recorrido por los aprendizajes de Tati: "Nos mostró todo lo que fue aprendiendo durante este año. Fue peluquero de mamá, panadero, heladero, doctor y paciente de mamá y papá. La felicidad es muy grande de sabernos su familia y compartir estos hermosos momentos", relató emocionada.

Para Lizy y su marido, esta visita a la institución educativa no sólo fue un repaso de los logros académicos de Tati, sino un viaje a través del tiempo, a esos primeros días llenos de nervios y dudas, en el proceso legal de que el menor sea parte de sus vidas. En más de una ocasión, la pareja compartió cómo se sintieron la primera vez que lo conocieron en el hogar de adopción: "Teníamos miedo, ansiedad, nos preguntábamos si nos iba a aceptar, si nos iba a querer ", recordó Sebastián días atrás, al revelar la fragilidad y el profundo deseo de construir un vínculo verdadero.

Lizy Tagliani compartió un momento inolvidable con Tati y su marido

Al abrir su corazón y mostrar sus primeros pasos como mamá, la conductora recibió el cariño de sus seguidores ."Qué hermoso es verlos en ese rol. Los amamos", "Disfruten, se lo merecen. La niñez es de las etapas más lindas" o "Hermosa familia", "Qué lindos los tres juntos. Compartir es lo mejor", fueron algunos de los mensajes alentadores que recibió en el posteo.

Lizy Tagliani no puede ocultar su felicidad por su presente, y es por esta razón que a la vez conserva los cuidados necesarios para no perjudicar el proceso legal de adopción. Bajo indicaciones de la ley, la influencer puede compartir digitalmente los momentos que vive junto al menor aunque no puede hacer público su rostro hasta que el proceso finalice y los papeles indiquen que oficialmente es parte de la familia, aunque su corazón ya indique que está con sus papás.