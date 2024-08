Furia volvió a superarse: ahora se metió con María Becerra y la trató de "irresponsable" con su público

La elevada autoestima que le dejó a Juliana "Furia" Scaglione la verborrágica fama que adquirió tras ser la jugadora más popular de la última edición de Gran Hermano, volvió a dejarla en offside respecto a una de las figuras más importantes de la nueva música argentina. Es que la pelada volvió a meterse con María Becerra y develó que "La Nena de Argentina" faltó a un evento donde habían muchas personas esperándola. Antes había sugerido que su canción Perreo Furioso estaba inspirado en ella y que le había copiado el arco de Artemisa que identificó a su hermana Coy Scaglione.

"Emma Vich me invitó al lanzamiento de Borracha, de María Becerra, y yo le digo: '¿Estás seguro?'. Y me dice: 'Sí, me invitaron. Si querés venir, vení'", detalló la ahora influencer en una nueva participación que hizo en el stream Carajo que conduce Alex Caniggia. "Entonces fui como cualquier ser humano común, entramos esperando a que en algún momento caiga María Becerra, y nunca vino...", detalló Scaglione.

En su relato de estrella, Furia contó que lo que pasó después: a partir de la ausencia de la artista en el lugar, fue que se puso junto a su colega como el centro de la fiesta. "Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente", afirmó orgullosa.

María Becerra se fue de la redes

La exposición del faltazo de la cantante al evento no tuvo nada de accidental y fue parte de una decisión de Furia de contar lo sucedido. El relato se da a pocos días de que Becerra decida salirse de la red social X por lo angustiante que significan para su salud mental los odios recibidos allí por parte de desconocidos y conocidos. "Me voy de esta red social", informó a través de un posteo realizado el último fin de semana.

María Becerra es una de las artistas emergentes más importante de la Argentina

"He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico", sentenció la joven nacida en Quilmes. "Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir, como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor, cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, ¡con todo!", añadió al respecto.

En la publicación donde se viralizó esta desconsideración que tuvo la ex GH con la artista, también dejó un comentario en el que tildó a Becerra de copiarla. "Gracias María por el tema 'Perreo Furioso' y el arco de artemisa, que te recuerdo no es tuyo. Abrazo a tu manager", escribió Juliana, confiada de subirse al ring con una de las figuras más importantes de la música local.