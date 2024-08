Los detalles del áspero encuentro entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: "Dejaron las cosas claras"

Rodrigo De Paul regresó a Europa y ya se encuentra entrenando en el club Atlético de Madrid. Sin embargo, antes de dejar Argentina, el joven no solo pasó por algunos programas de streaming donde se mostró distendido, sino que además habría tenido un encuentro con Tini Stoessel. Tanto el futbolista como la cantante estuvieron invitados a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Aquella noche, durante la fiesta hubo miradas pero no mantuvieron contacto. Luego, trascendió que se retiraron juntos, la Triple T con un buzo oversize y la capucha para no ser reconocida. El periodista, Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live, reveló que pasó verdaderamente.

Rodrigo De Paul anunció su regreso a Europa

Según informó, la ex pareja se retiró junta pero fue todo lo opuesto a una noche romántica: "Lo que ocurrió en la boda de Oriana entre Tini y Rodrigo fue lo que tendría que haber pasado hace meses atrás, lo que pasa es que ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer en medio de enojos que terminaron con el unfollow de la cantante", comenzó.

Etchegoyen contó, por primera vez, cómo había sido la separación de los mediáticos. Para sorpresa de muchos, la decisión se tomó de manera virtual debido a la distancia. Y desde aquel entonces no hubo una charla cara a cara, por lo que ambos se traían algunos malestares guardados: "Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo, después de esa conversación, ella se fue para su casa y es todo lo que a mí me cuentan que ocurrió".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pusieron punto final a su relación

En aquella conversación, ambos dejaron en claro que no volverían a intentarlo, ya que se encuentran en momentos completamente diferentes. Por su parte, Tini Stoessel se mantiene enfocada en el trabajo, mientras vive su duelo personal compartido en su último álbum Un Mechón de Pelo. Por otro lado, De Paul disfruta de la noche complementando con los entrenamientos deportivos en Europa.

Finalmente, aunque los jóvenes fueron vistos en el mismo VIP de un reconocido boliche porteño, no se trata solo de un buen trato. Fue Pochi, más conocida como Gossipeame en redes, quien detalló: "El buen vínculo, la relación y el contacto sigue. Son como ese exs que todavía no sueltan, que se cruzan y pasa algo. De vuelta juntos no están porque aparte a mí lo que me cuentan es que él salió bastante a la noche". Además, aseguró que Rodrigo De Paul habría disfrutado su tiempo en Argentina y vivir a flor de piel su soltería.