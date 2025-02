Los likes que desplazaron a Pampita: así conoció Roberto García Moritán a su nueva novia

Si bien la separación con Pampita fue un golpe duro en la vida de Roberto García Moritán, todo indicaría que logró superar a la modelo y su corazón ya estaría siendo conquistado por otra mujer: mientras la mediática apostó a un nuevo romance con Martín Pepa, su ex marido sigue sus pasos y se descubrió quien es quien lo mantiene distraído.

Al descubrirse sus infidelidades, el empresario además se quedó sin trabajo en el gobierno por algunas denuncias de malversación. Separado y sin trabajo, el hombre tuvo que asistir a un centro de vida en la provincia de Santa Fe donde parece haber reencontrado el rumbo de sus días.

Roberto García Moritán se olvida de Pampita

Días atrás, el ex ministro de Desarrollo Económico se pronunció sobre su relación con Pampita en una nota con LAM: "Yo creo que esa etapa se cerró. Ella está en pareja", respondió con firmeza. Y agregó: "Estoy muy bien y quiero disfrutar este momento. No estoy conociendo a alguien todavía, pero quién sabe qué puede llegar a pasar ", respondió a la pregunta de si cree en la posibilidad de regresar a estar junto a la oriunda de La Pampa.

El notero le consultó sobre el estado de su corazón y este fue contundente en su respuesta: "Estoy muy bien y quiero disfrutar este momento. No estoy conociendo a alguien todavía, pero quién sabe qué puede llegar a pasar"; sin embargo, la última información que trascendió iría en otra dirección a sus confesiones con el programa de Ángel De Brito.

Roberto García Moritán ya tiene nueva novia: se trata de una modelo venezolana

Según las últimas novedades, García Moritán habría vuelto al ruedo con una actriz venezolana: "Los que se estarían conociendo hoy son Roberto García Moritán y Gaby Espino", afirmó Pochi de Gossipeame. Se trata de una modelo, que además se destaca como actriz y cantante, de 41 años que además es madre de dos hijos.

Según reveló Marcia Frisciotti la mujer que conquistó el corazón del ex político es una influencer que cuenta con algo de 14 millones de seguidores en Instagram, entre los cuales está Moritán, con quien intercambió "me gusta" hasta ponerse de novios. A la catarata de información se sumó Matías Vázquez el que reveló algunos datos extra de Gaby: "Tiene 47 años, estuvo casada hasta el año 2011 y en noviembre tuvo un escándalo medio similar al de García Moritán con un ex. Es de sagitario y mide 1.76″.

Gaby Espino, la modelo y actriz que conquistó a Roberto García Moritán

Luego de que se supiera el nombre, fue sencillo descubrir algunos secretos de la nueva novia de Roberto: aunque Espino soñaba con ser veterinaria, médica u odontóloga, cuando terminó el colegio se anotó en publicidad, una carrera que no logró terminar ya que con 18 años ganó la audición para ser Dalina en el programa infantil Nubeluz. Eso la llevó a profesionalizarse en actuación en la Escuela Luz Columba de Caracas.

De allí desplegó su carrera y trabajó en diferentes proyectos a lo largo de todo Latinoamérica. Además, tuvo importantes papeles en cine y también pisó fuerte en el mundo del modelaje para importantes marcas globales. ¿Qué dirá Pampita sobre la nueva pareja de García Moritán?