Graciela Alfano, el DJ Fer Palacio y el auto del misterio: ¿romance o remix de la soltería?

Si hay algo que Graciela Alfano sabe hacer es mantenerse en boca de todos, ya sea por su innegable carisma, su belleza intacta o sus declaraciones siempre picantes. A sus 72 años, la diva de divas vuelve a estar en el centro de la escena y, esta vez, no por una opinión explosiva sino por un posible romance con un DJ 38 años menor que ella. ¡Un verdadero hitazo!

Todo comenzó con una imagen que se viralizó en redes: Graciela Alfano y el DJ Fer Palacio, de 34 años, compartiendo auto. Las alarmas del romance se encendieron cuando el periodista Pepe Ochoa reveló en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, que "fueron vistos juntos y permanecieron juntos". Un dato que generó revuelo en el mundo del espectáculo y, claro, en X, donde los memes y teorías conspirativas no tardaron en aparecer.

Alfano, quien recientemente confirmó su separación del empresario Carlos Bustín, parece estar disfrutando al máximo su soltería. Entre playa, viajes y eventos, la vedette demuestra que el "no FerPa, no party" también aplica para su nueva etapa de vida. "Estoy separada, completamente. Confirmo esa separación. Yo venía viviendo situaciones bastante complicadas... Viví momentos maravillosos, como en toda relación, que hay que valorizar. Y luego estuve viviendo situaciones un poco complicadas", había contado.

En el mismo programa, Grace había dado detalles de su separación y afirmó que Bustín "es una persona que creo que vive como en un estado de conquista en mujeres que están en todos lados". "Y en mi cara. Y para mi eso es una falta de respeto. Es un punto final. Yo en un momento pensé que era como esa cosa que decís: 'No, esto lo está haciendo ahora, está metiendo la pata, cómo me deja así'... Me costó entenderlo. Creo que la primera vez que lo hizo tendría que haber cortado", había dicho la ex vedette.

Pero volvamos a la pregunta que todos se hacen: ¿hay amor o solo un remix de la amistad? Mientras la diva mantiene el suspenso y Fer Palacio sigue enfocado en su carrera musical, el público ya eligió su veredicto. "Yo estuve en un evento con ella y todo el mundo se le tiraba", comentó una panelista de LAM, dejando en claro que el "levante" de Graciela sigue intacto. Mientras tanto, la reina de la soltería sigue dando lecciones de vida: no importa la edad, lo importante es divertirse. Y si de paso se hace viral, mejor aún. ¿Romance en puerta o simplemente la dupla musical que no sabíamos que necesitábamos? El tiempo (y las redes) dirán la última palabra.