Los secretos mejor guardados del polémico acuerdo económico que Tini habría ofrecido a su padre Alejandro Stoessel

Un supuesto acuerdo económico habría reabierto la interna familiar entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel. La información fue difundida en LAM, donde se detalló que la cantante habría impulsado una nueva distribución de su patrimonio, estimado en US$89 millones, entre ella, sus padres y su hermano Francisco.

Según lo informado por Ángel de Brito, la propuesta habría surgido a partir de una auditoría realizada por los abogados de Tini. El cálculo habría contemplado los ingresos generados durante los últimos 15 años, desde su etapa como protagonista de Violetta hasta sus recientes presentaciones con el tour Futttura.

Tini Stoessel

De acuerdo con el documento difundido en el programa, Tini conservaría el 70% del patrimonio. Ese porcentaje incluiría la liquidez exclusiva, los derechos sobre su catálogo musical, las regalías locales, las marcas registradas y los contratos publicitarios y de sponsoreo vigentes y futuros.

Para Alejandro Stoessel se habría establecido un 15% y, según la explicación de LAM, ese porcentaje contemplaría una compensación por su gestión comercial y el 50% de una propiedad ubicada en San Isidro, que habría sido adquirida antes de que su hija alcanzara la fama internacional.

Tini Stoessel y su familia, en tiempos mejores

El reparto familiar se completaría con un 10% para Mariana Muzlera , vinculado con la mitad restante de la propiedad de San Isidro, fondos líquidos locales y vehículos registrados a su nombre. Francisco, el hermano menor de Tini, tendría asignado el 5% restante.

El punto de conflicto estaría en la negativa de Alejandro a firmar el documento. Siempre según la información difundida por LAM, el empresario consideraría que los US$89 millones representan una valuación demasiado baja para la fortuna de su hija. "Los allegados a Alejandro dicen que es un delirio, que ni Dua Lipa tiene ese dinero", expresaron en el ciclo.

Tini Stoessel

A la disputa por el monto se sumaría otra diferencia: los padres de Tini tampoco confiarían en los abogados elegidos para llevar adelante el supuesto traspaso patrimonial. El periodista Fefe Bongiorno señaló que existiría preocupación por las personas que habrían acompañado a la cantante durante el proceso y por los antecedentes que, según la familia, tendrían esos vínculos.

Por ahora, no existe una confirmación pública de Tini, Alejandro Stoessel ni del resto de la familia sobre los términos del presunto acuerdo. Mientras tanto, el supuesto reparto millonario dejó expuesta una interna de cifras descomunales: 70% para Tini, 15% para su padre, 10% para su madre y 5% para su hermano, pero ni siquiera ese reparto habría logrado que todos se sienten a firmar en la misma mesa.