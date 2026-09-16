Moria cruzó a Susana Giménez: aseguró que es "una jubilada del éxito" y que "se quedó anclada en los '90"

Moria Casán se encuentra en la cresta de la ola a partir del estreno de su serie biográfica en Netflix y la conducción matutina de su programa en El Trece y, desde ese pedestal, cruzó a Susana Giménez, quien declaró que la había visto "tranquila" y "exitosa". La One se burló de la diva de los teléfonos y hasta se animó a referirse a ella como "una jubilada del éxito" y asegurar que "se quedó anclada en los '90".

"Que alguien me perciba tranquila a mí es que está en otro plano mental. Si hay algo que no soy es tranquila", cuestionó Casán en la emisión de este miércoles de La Mañana con Moria. "El problema es que no estoy exitosa. Estoy exitosísima. Exitosa estuve toda mi vida. Mi nivel actual no me lo creo. Trabajo para no creérmelo", confirmó en relación a la repercusión de la serie que se estrenó en casi 200 países y que está traducida a cinco idiomas.

Moria explicó que Giménez "no tiene sentido del humor". "Y si no tenés humor, ¿podés tener ironía? No podés manejarla. Porque la ironía tiene sarcasmo, es cáustica", contrapuso después. Según detalló, no le "mueve la aguja" lo que su ex compañera de teatro y cine diga. "Es como una retirada espiritual ella. Es como una jubilada del éxito", describió.

"Ahora está tranquila, exitosa, la entiendo. Siempre nos hemos querido. Nunca tuvimos ni un sí ni un no. Yo nunca le contesté las cosas que me decía, pero la entiendo", había declarado horas antes Susana, en el marco de una nueva visita al país que abandonó para no pagar más impuestos. "Si no estás trabajando, si vivís en otro país y venís acá a hacer sociales y a pasear por todas partes y no estás trabajando, no estás en actividad. ¿Qué? ¿Vas a tener éxito porque vas un día a un desfile y al otro día vas al Teatro Colón?", cuestionó Moria en relación a referirse a ella como "jubilada".

Moria Casán y Susana Giménez en tiempos en los que compartían cartel junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel

"Desde su reserva puntaesteña tiene una personalidad medio sedentaria. ¿Qué hace? Pinta sillas, arregla jardines. Y cuando viene acá es como que viene a Broadway. Le preguntan y cada tanto se la agarra con mujeres, como por ejemplo mi prima (Graciela) Alfano", deslizó Moria, quien negó haber hablado mal de Susana. "Lo único que dije es que tiene retiro impositivo y espiritual, si eso es hablar mal", cuestionó.

A su vez, recordó que la única vez que habló mal de ella fue cuando dijo "en joda" que era "millonaria, cornuda, millonaria", y bromeó en relación a las repercusiones que despertó con ese dicho. "Me invitó al programa para que hagamos un sketch para matarnos de risa", remarcó.

Moria Casán, Diego Armando Maradona y Susana Giménez

Moria Casán también señaló que Susana Giménez "es muy evocativa, recuerda mucho el pasado y cuando le preguntan se queda anclada en eso". "Ella siempre habla del pasado. Es una mujer de los 90, se quedó anclada ahí. Y esta onda de los 2000 no va con ella", consideró Moria. "Le presenté a Moyano, le alegré una parte de su vida durante un tiempito. Eso me tiene que agradecer", cerró la One.