¡Marcela Tinayre confirmó todo! De la traición de Nacho y Juana, al operativo "desplumar" a Mirtha

Después de una semana de preocupación nacional por la salud de Mirtha Legrand, la familia de la conductora confirmó que se encuentra recuperándose en su casa, pero que su regreso a la televisión no será inmediato. La encargada en confirmar la extensión de la licencia médica de la "Chiqui" fue Marcela Tinayre: "Todavía no va a volver. Quiere recuperarse y después va a laburar".

Tal y como suele suceder cada vez que la diva de 99 años sufre algún percance médico, los rumores de una posible participación especial de Marcela como conductora suplente se instalan con fuerza. Y es que, antes de que Juana Viale asumiera formalmente la conducción de uno de los ciclos de Mirtha, su hija era quien la reemplazaba.

De izquierda a derecha: Juana Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre.

"Fueron días agitados y movidos; pero está todo mucho mejor", destacó Marcela, durante un evento que tuvo lugar en el MALBA. "Lo que más molesta con la bronquitis es la tos, que puede durar entre quince o veinte días. Está con ese tema, pero está curada", aclaró para llevar tranquilidad.

La hija de Mirtha insistió en que aún "es muy pronto" para que la conductora regrese a su programa y no esquivó las balas cuando le preguntaron si estaría dispuesta a reemplazarla durante su licencia médica. "No me lo propusieron porque tienen algo contractual ellos, me parece... entre Juana y mamá", disparó.

💣Dato bombita: Marcela dejó de ser el reemplazo natural de la "Chiqui" cuando la conductora firmó contrato con El Trece. Las negociaciones estuvieron a cargo de Nacho Viale, quien se encargó de que fuera su hermana la elegida y, desde entonces, la hija de Mirtha sólo accedió a ir de invitada una vez al ciclo.

El contrato que abrió la grieta familiar la dejó a Marcela afuera de todo, incluso de un eventual reemplazo de su propia hija. Y, aunque se cansó de aclarar que no estaba enojada por la decisión del canal, se encargó de recordarlo. "Si mal no recuerdan creo que mamá la reemplazó a Juana, cuando estaba de vacaciones. Es una cosa contractual, así que nadie me lo iba a proponer", lanzó, con especial énfasis en el "nadie".

¿La traición de Nacho a Marcela o la venganza de El Trece?

El regreso de la "Chiqui" a El Trece se firmó a comienzos del 2014 y, desde entonces, la conductora se consolidó como una de las figuras de mayor peso en el canal de Constitución. La gestión la llevó adelante el "nietísimo" con su productora StoryLab, la misma que al día de hoy se encarga de llevar adelante los dos ciclos de Legrand.

Durante al menos cinco años, Marcela fue la elegida por Mirtha para oficiar de "reemplazo" oficial cada vez que se ausentaba. De hecho, fue la hija de la conductora quien se puso en 2019 los programas al hombro cuando la diva debió ser operada de urgencia debido a una brida abdominal que le provocó una suboclusión intestinal.

Juana Viale y Marcela Tinayre peleadas

Pero todo cambió durante la pandemia. Como paciente de riesgo, Mirtha debió cumplir con la cuarentena y el canal se vio obligado a tomar decisiones. Y fue así como Juanita debutó como reemplazo oficial el 21 de marzo de 2020. ¿Dato no menor? Marcela tenía decenas de programas en sus espaldas, pero la "nietísima" sólo la había reemplazado de manera excepcional tres veces.

Pero la relación entre el canal y los Legrand Tinayre se tornó áspera en 2022, cuando El Trece debía renovarle el contrato y las negociaciones llegaron a un punto de quiebre. Tal fue el escándalo, que el propio Nacho emitió un comunicado "abriéndole el juego" a otros canales.

"Les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día nueve de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado 'derecho de preferencia' o 'primera opción' en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones", disparó el "nietísimo".

Nacho Viale le reclama una gran suma a Tinelli

Y fue en ese momento en el que Marcela tomó el bastón de mariscal y cruzó a las autoridades del canal sin ningún tapujo. "Se terminó el contrato, son negociaciones. Irá a otro lado. No sé nada, no quiero meterme y decir algo que desconozco totalmente", sostuvo en su momento en diálogo con LAM.

Sin embargo, fiel a su estilo provocador, la hija de la "Chiqui" tomó carrera y disparó sin piedad. "Dilató mucho el canal. ¿Sabés cómo se llama eso? Pastelear. Pastelearon demasiado. Es como hacer un pastel. Primero hacer una cosita, después otra y así. Estamos hablando de hacer televisión, no de hacer masitas. Además, es Mirtha", se quejó.

Pero eso no fue todo. Marcela también respaldó a su hijo, a quien los medios señalaban como el principal motivo por el cual el canal se negaba a firmar con la diva. "Había muy buena voluntad del lado de Nacho Viale y del canal... no sé qué pasó. Que se hagan cargo", precisó.

La paz se alcanzó recién en septiembre del 2022. Pero hubo consecuencias y las principales perjudicadas fueron Mirtha y Marcela. El sábado 17 de septiembre de 2022, la "Chiqui" regresó a la pantalla chica, con una nueva cortina musical y escenografía renovada. Sin embargo, la diva perdió la conducción de sus clásicos almuerzos en manos de su propia nieta. Y así, el programa pasó de Almorzando con Mirtha Legrand a Almorzando con Juana.